Лига конференций. Лестер – первый полуфиналист

Первым полуфиналистом Лиги конференций стал «Лестер». После домашней ничьи 0:0 английский клуб на выезде одержал волевую победу над ПСВ Эйндховен со счетом 2:1.
ПСВ – «Лестер» - 1:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Зехави 27 – Мэддисон 77, Перейра 88
Еще три ответных матча четвертьфинала начнутся в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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