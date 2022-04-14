Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
ПСВ Эйндховен
1 : 2
Лестер
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига конференций. Лестер – первый полуфиналист

Английский клуб справился с ПСВ Эйндховен

  • 14.04.2022 21:41
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Лига конференций. Лестер – первый полуфиналист
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первым полуфиналистом Лиги конференций стал «Лестер». После домашней ничьи 0:0 английский клуб на выезде одержал волевую победу над ПСВ Эйндховен со счетом 2:1.

ПСВ – «Лестер» - 1:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Зехави 27 – Мэддисон 77, Перейра 88

Еще три ответных матча четвертьфинала начнутся в 22:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko, 14.04.2022 21:45
    +1
    70 мин. летели, а потом вдруг заиграли. И без всяких пеналей.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности