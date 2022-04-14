Сегодня «Аталанта» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы проиграла «РБ Лейпциг» 0:2 и покинула турнир. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|87'
|ГОЛ ! С пенальти забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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