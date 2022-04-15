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Глазго Рейнджерс
3 : 1
Брага
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Рейнджерс в овертайме дожал Брагу

Стали известны все полуфиналисты турнира

  • 15.04.2022 00:52
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Лига Европы. Рейнджерс в овертайме дожал Брагу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Последним полуфиналистом Лиги Европы сезона 2021/2022 стал «Рейнджерс». Шотландцы в овертайме обыграли «Брагу», которая доигрывала матч вдевятером.

«Рейнджерс» - «Брага» - 3:1, овертайм (первый матч – 0:1)
Голы: Таверньер 2, 44, Руф 101 – Карму 83
Удаления: Тормена 42, Медейруш 105 (оба – Брага)

Полуфинальные пары Лиги Европы:

«Вест Хэм» - «Айнтрахт»

«РБ Лейпциг» - «Рейнджерс»

Источник — Sport.ua

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