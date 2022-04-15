Лига Европы. Рейнджерс в овертайме дожал Брагу

Последним полуфиналистом Лиги Европы сезона 2021/2022 стал «Рейнджерс». Шотландцы в овертайме обыграли «Брагу», которая доигрывала матч вдевятером.
«Рейнджерс» - «Брага» - 3:1, овертайм (первый матч – 0:1)
Голы: Таверньер 2, 44, Руф 101 – Карму 83
Удаления: Тормена 42, Медейруш 105 (оба – Брага)
Полуфинальные пары Лиги Европы:
«Вест Хэм» - «Айнтрахт»
«РБ Лейпциг» - «Рейнджерс»
Источник — Sport.ua
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