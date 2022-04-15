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Глазго Рейнджерс
3 : 1
Брага
14.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Глазго Рейнджерс – Брага – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

  • 15.04.2022 19:09
  • 57 просмотров
  • 1 комментарий
Глазго Рейнджерс – Брага – 3:1. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы шотландский «Глазго Рейнджерс» на своем поле обыграл португальскую «Брагу» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира.

События матча
105' Юри Медейруш (Брага) получает красную карточку.
101' ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
83' ГОЛ ! Мяч забил Давид Карму (Брага).
44' ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
42' Витор Тормена (Брага) получает красную карточку.
2' ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).

Источник — MEGOGO

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Oliynuk_sport, 15.04.2022 19:37
    0
    Глазго Рейнджерс в півфіналі!
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