В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы шотландский «Глазго Рейнджерс» на своем поле обыграл португальскую «Брагу» со счетом 3:1 и вышел в полуфинал турнира.
События матча
|105'
|Юри Медейруш (Брага) получает красную карточку.
|101'
|ГОЛ ! Мяч забил Кемар Руф (Глазго Рейнджерс).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Давид Карму (Брага).
|44'
|ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
|42'
|Витор Тормена (Брага) получает красную карточку.
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
Источник — MEGOGO
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