Ман Юнайтед с 2011 года лишь два раза выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1, 1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Как сообщает Squawka, с момента последнего выхода в финал Лиги чемпионов в 2011 году лишь дважды добирался до 1/4 финала соревнований.

сезон-2011/2012 – вылет на групповой стадии;

сезон-2012/2013 – вылет в 1/8 финала;

сезон-2013/2014 – вылет в 1/4 финала;

сезон-2014/2015 – не выступали;

сезон-2015/2016 – вылет на групповой стадии;

сезон-2016/2017 – не выступали;

сезон-2017/2018 – вылет в 1/8 финала;

сезон-2018/2019 – вылет в 1/4 финала;

сезон-2019/2020 – не выступали;

сезон-2020/2021 – вылет на групповой стадии;

сезон-2021/2022 – вылет в 1/8 финала.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года возглавляли такие специалисты, как Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, а теперь – Ральф Рангник.

Man Utd's record in the Champions League since making the final in 2011:



◉ 2012: Group

◉ 2013: R16

◉ 2014: QF

◎ 2015: DNQ

◉ 2016: Group

◎ 2017: DNQ

◉ 2018: R16

◉ 2019: QF

◎ 2020: DNQ

◉ 2021: Group

◉ 2022: R16



