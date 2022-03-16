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Ман Юнайтед с 2011 года лишь два раза выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский клуб вновь не прошел далеко в турнире

  • 16.03.2022 09:43
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Ман Юнайтед с 2011 года лишь два раза выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1, 1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.

Как сообщает Squawka, с момента последнего выхода в финал Лиги чемпионов в 2011 году лишь дважды добирался до 1/4 финала соревнований. 

сезон-2011/2012 – вылет на групповой стадии;
сезон-2012/2013 – вылет в 1/8 финала;
сезон-2013/2014 – вылет в 1/4 финала;
сезон-2014/2015 – не выступали;
сезон-2015/2016 – вылет на групповой стадии;
сезон-2016/2017 – не выступали;
сезон-2017/2018 – вылет в 1/8 финала;
сезон-2018/2019 – вылет в 1/4 финала;
сезон-2019/2020 – не выступали;
сезон-2020/2021 – вылет на групповой стадии;
сезон-2021/2022 – вылет в 1/8 финала.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года возглавляли такие специалисты, как Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, а теперь – Ральф Рангник.

Источник — Sport.ua

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