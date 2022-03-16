Ман Юнайтед с 2011 года лишь два раза выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» уступил «Атлетико» (0:1, 1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и покинул турнир.
Как сообщает Squawka, с момента последнего выхода в финал Лиги чемпионов в 2011 году лишь дважды добирался до 1/4 финала соревнований.
сезон-2011/2012 – вылет на групповой стадии;
сезон-2012/2013 – вылет в 1/8 финала;
сезон-2013/2014 – вылет в 1/4 финала;
сезон-2014/2015 – не выступали;
сезон-2015/2016 – вылет на групповой стадии;
сезон-2016/2017 – не выступали;
сезон-2017/2018 – вылет в 1/8 финала;
сезон-2018/2019 – вылет в 1/4 финала;
сезон-2019/2020 – не выступали;
сезон-2020/2021 – вылет на групповой стадии;
сезон-2021/2022 – вылет в 1/8 финала.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона в мае 2013 года возглавляли такие специалисты, как Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуринью, Уле-Гуннар Сульшер, а теперь – Ральф Рангник.
Man Utd's record in the Champions League since making the final in 2011:— Squawka Football (@Squawka) March 15, 2022
◉ 2012: Group
◉ 2013: R16
◉ 2014: QF
◎ 2015: DNQ
◉ 2016: Group
◎ 2017: DNQ
◉ 2018: R16
◉ 2019: QF
◎ 2020: DNQ
◉ 2021: Group
◉ 2022: R16
Only two appearances in the last eight. #UCL pic.twitter.com/kDaBePArwF
Источник — Sport.ua
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