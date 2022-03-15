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Ман Юнайтед
0 : 1
Атлетико Мадрид
15.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Роналду вылетел. Атлетико нанес поражение Ман Юнайтед в Лиге чемпионов

Единственный гол на 41 минуте забил Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна

  • 15.03.2022 23:53
  • 1477 просмотров
  • 6 комментариев
Роналду вылетел. Атлетико нанес поражение Ман Юнайтед в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» в гостях нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 41 минуте забил Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна.

Первая игра в феврале завершилась вничью (1:1). Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/4 финала, а «Ман Юнайтед» с Криштиану Роналду выбыл из турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Ренан Лоди, 41.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Алекс Теллес, Магуайр (Мата, 84), Варан, Далот, Фред (Кавани, 76), Мактоминей (Матич, 68), Эланга (Рэшфорд, 67), Бруну Фернандеш (Погба, 68), Санчо, Криштиану Роналду

Атлетико: Облак, Лоди, Мандава, Савич, Хименес, Льоренте, Коке (Кондогбия, 80), Эррера, де Пауль, Гризманн (Корреа, 90), Жоау Феликс (Фелипе, 90).

Предупреждения: Матич, 81. Далот, 87 – де Пауль, 43. Эррера, 81.

Судья: Винчич (Словения)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
41' ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Атлетико Мадрид).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MIkeVarivoda ., 16.03.2022 00:14
    +2
    ddz895, 15.03.2022 23:58
    c Реалом ты - Лев Тостой, а без ... вспомните 4-е места на групповых этапах этой же ЛЧ
    лучше Месси, БГгггг
    А он, один должен тащить мертвый мю?
    А Месси твой без барсы где?
    Ссылка
    online
    -smart--Forever, 16.03.2022 00:19
    +1
    Как-то не очень креативный заголовок.
    А как вам будет такой??:

    Ман Юнайтед вылетел. Атлетико нанес поражение Роналду в Лиге чемпионов
    Ссылка
    viktorious, 16.03.2022 00:15
    +1
    ddz895, 16.03.2022 00:03
    ты без Реала выиграй 4 ЛЧ ... или 5 КЕЧ/ЛЧ ... тогда и станите в один ряд с Мальдини (Мбаппе и Халанда в том числе это касается), лучшими игроками за последние 30-40 лет в этом турнире
    осталось туркам закончить начатое
    На всякий случай напомню, что Роналду выигрывал ЛЧ еще до Реала. В отличие от того же Месси, например.
    Ссылка
    online
    Hg, 15.03.2022 23:58
    +1
    И МЮ, и Аякс дома вылетели...
    Ссылка
    ddz895, 16.03.2022 00:03
    -2
    ты без Реала выиграй 4 ЛЧ ... или 5 КЕЧ/ЛЧ ... тогда и станите в один ряд с Мальдини (Мбаппе и Халанда в том числе это касается), лучшими игроками за последние 30-40 лет в этом турнире
    осталось туркам закончить начатое
    Ссылка
    ddz895, 15.03.2022 23:58
    -3
    c Реалом ты - Лев Тостой, а без ... вспомните 4-е места на групповых этапах этой же ЛЧ
    лучше Месси, БГгггг
    Ссылка
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