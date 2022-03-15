Роналду вылетел. Атлетико нанес поражение Ман Юнайтед в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» в гостях нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол на 41 минуте забил Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна.
Первая игра в феврале завершилась вничью (1:1). Таким образом, «Атлетико» вышел в 1/4 финала, а «Ман Юнайтед» с Криштиану Роналду выбыл из турнира.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Ренан Лоди, 41.
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Алекс Теллес, Магуайр (Мата, 84), Варан, Далот, Фред (Кавани, 76), Мактоминей (Матич, 68), Эланга (Рэшфорд, 67), Бруну Фернандеш (Погба, 68), Санчо, Криштиану Роналду
Атлетико: Облак, Лоди, Мандава, Савич, Хименес, Льоренте, Коке (Кондогбия, 80), Эррера, де Пауль, Гризманн (Корреа, 90), Жоау Феликс (Фелипе, 90).
Предупреждения: Матич, 81. Далот, 87 – де Пауль, 43. Эррера, 81.
Судья: Винчич (Словения)
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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лучше Месси, БГгггг
А Месси твой без барсы где?
А как вам будет такой??:
Ман Юнайтед вылетел. Атлетико нанес поражение Роналду в Лиге чемпионов
осталось туркам закончить начатое
осталось туркам закончить начатое
лучше Месси, БГгггг
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