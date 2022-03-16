УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Ман Юнайтед
0 : 1
Атлетико Мадрид
15.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед – Атлетико – 0:1 Роналду не забил бисиклетой. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 16.03.2022 00:50
  • 327 просмотров
  • 0 комментариев
Ман Юнайтед – Атлетико – 0:1 Роналду не забил бисиклетой. Видео гола, обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Атлетико» в гостях нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 41 минуте забил Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна. «Атлетико» вышел в 1/4 финала, а «Ман Юнайтед» с Криштиану Роналду выбыл из турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:1 (первый матч – 1:1)

Гол: Ренан Лоди, 41.

Видеообзор матча. Роналду не забил бисиклетой 

ГОЛ! 0:1. Ренан Лоди, 41 мин.

События матча
41' ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Атлетико Мадрид).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности