Мадридский «Атлетико» в гостях нанес поражение «Манчестер Юнайтед» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол на 41 минуте забил Ренан Лоди с передачи Антуана Гризманна. «Атлетико» вышел в 1/4 финала, а «Ман Юнайтед» с Криштиану Роналду выбыл из турнира.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:1 (первый матч – 1:1)
Гол: Ренан Лоди, 41.
Видеообзор матча. Роналду не забил бисиклетой
ГОЛ! 0:1. Ренан Лоди, 41 мин.
События матча
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренан Лоди (Атлетико Мадрид).
Источник — Sport.ua
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