ВИДЕО. Сикан забил дебютный гол и спас Ганзу от поражения

В матче 23-го тура Второй немецкой Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграла вничью с «Дармштадтом». Украинский хавбек Даниил Сикан вышел на поле со скамейки запасных на 63-й минуте при счете 0:1.

Сикан отметился голом уже спустя несколько минут после выхода на поле. Украинец замкнул подачу углового и сравнял счет в матче.

Это дебютный гол Сикана за «Ганзу».

Вторая Бундеслига, 23 тур

«Дармштадт» – «Ганза Росток» – 1:1

Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65

INSTANT SIKMPACT 🇺🇦🔥🇩🇪



6️⃣3️⃣’ - Sikan subbed on 🔁



6️⃣5️⃣’ - Sikan scores!!! ⚽️



The 🇺🇦 international off the mark in 2.Bundesliga for the on loan Shakhtar man! pic.twitter.com/4l38OX9fYe