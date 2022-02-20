ВИДЕО. Сикан забил дебютный гол и спас Ганзу от поражения

В матче 23-го тура Второй немецкой Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграла вничью с «Дармштадтом». Украинский хавбек Даниил Сикан вышел на поле со скамейки запасных на 63-й минуте при счете 0:1.

Сикан отметился голом уже спустя несколько минут после выхода на поле. Украинец замкнул подачу углового и сравнял счет в матче.

Это дебютный гол Сикана за «Ганзу».

Вторая Бундеслига, 23 тур

«Дармштадт» – «Ганза Росток» – 1:1

Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65