ВИДЕО. Сикан забил дебютный гол и спас Ганзу от поражения

В матче 23-го тура Второй немецкой Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграла вничью с «Дармштадтом». Украинский хавбек Даниил Сикан вышел на поле со скамейки запасных на 63-й минуте при счете 0:1.
Сикан отметился голом уже спустя несколько минут после выхода на поле. Украинец замкнул подачу углового и сравнял счет в матче.
Это дебютный гол Сикана за «Ганзу».
Вторая Бундеслига, 23 тур
«Дармштадт» – «Ганза Росток» – 1:1
Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65
INSTANT SIKMPACT 🇺🇦🔥🇩🇪— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 20, 2022
6️⃣3️⃣’ - Sikan subbed on 🔁
6️⃣5️⃣’ - Sikan scores!!! ⚽️
The 🇺🇦 international off the mark in 2.Bundesliga for the on loan Shakhtar man! pic.twitter.com/4l38OX9fYe
Источник — Sport.ua
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