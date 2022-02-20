ВИДЕО. Сикан забил дебютный гол и спас Ганзу от поражения

Украинец отметился голом через две минуты после выхода на поле

  • 20.02.2022 16:48
  • 1965 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Сикан забил дебютный гол и спас Ганзу от поражения
© ФК Ганза Росток

В матче 23-го тура Второй немецкой Бундеслиги «Ганза» на выезде сыграла вничью с «Дармштадтом». Украинский хавбек Даниил Сикан вышел на поле со скамейки запасных на 63-й минуте при счете 0:1.

Сикан отметился голом уже спустя несколько минут после выхода на поле. Украинец замкнул подачу углового и сравнял счет в матче.

Это дебютный гол Сикана за «Ганзу».

Вторая Бундеслига, 23 тур
«Дармштадт» – «Ганза Росток» – 1:1
Голы: Кемпе, 24 – Сикан, 65

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Alehandro, 20.02.2022 17:08
    +3
    Даня конечно красава. В принципе приятно выделяется на фоне колхозной Ганзы. Но целовать эмблему команды, в которой ты проводишь второй матч в аренде, это, мне кажется, не совсем уместно
    Ссылка
    online
    Face Control, 20.02.2022 16:50
    +3
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    online
    Alehandro, 20.02.2022 17:04
    +1
    Dreifus, 20.02.2022 17:01
    Хороший дебют
    почему дебют? это уже второй матч
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    ash, 20.02.2022 18:00
    0
    Лучше Супряги
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    online
    Александр Купцов, 20.02.2022 17:24
    0
    Alehandro, 20.02.2022 17:08
    Даня конечно красава. В принципе приятно выделяется на фоне колхозной Ганзы. Но целовать эмблему команды, в которой ты проводишь второй матч в аренде, это, мне кажется, не совсем уместно
    +100500 хотя на поле был лучший, по сравнению с сылянами))
    Ссылка
    online
    Dreifus, 20.02.2022 17:01
    0
    Хороший дебют
    Ссылка
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