Марлос и оранжевое Динамо. Известен клуб, где может объявиться хавбек

Накануне футболист признался, что дал согласие перебраться в США

  • 21.01.2022 18:49
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Марлос и оранжевое Динамо. Известен клуб, где может объявиться хавбек
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

33-летний бывший полузащитник «Шахтера» Марлос, который покинул донецкий клуб в конце минувшего года из-за истекшего контракта, скорее всего, продолжит карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Об этом накануне заявил сам Марлос, а сейчас стали известны некоторые подробности готовящегося трансфера.

Ожидается, что новым клубом бразильца с украинским паспортом станет «Хьюстон Динамо», который был основан в декабре 2005 года, а ныне его главным тренером является бразилец Паулу Нагамура, с которым Марлос пересекался в юношеские годы в системе «Сан-Паулу».

Примечательно, что в отличие от многих клубов, которые носят название «Динамо» - в частности, киевского – основным цветом американского «Хьюстон Динамо» является не голубой, а оранжевый. По этой причине эта команда имеет прозвище «Men in Orange» («Оранжевые»).

Источник — Sport.ua

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