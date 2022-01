Марлос и оранжевое Динамо. Известен клуб, где может объявиться хавбек

33-летний бывший полузащитник «Шахтера» Марлос, который покинул донецкий клуб в конце минувшего года из-за истекшего контракта, скорее всего, продолжит карьеру в Соединенных Штатах Америки.

Об этом накануне заявил сам Марлос, а сейчас стали известны некоторые подробности готовящегося трансфера.

Ожидается, что новым клубом бразильца с украинским паспортом станет «Хьюстон Динамо», который был основан в декабре 2005 года, а ныне его главным тренером является бразилец Паулу Нагамура, с которым Марлос пересекался в юношеские годы в системе «Сан-Паулу».

After speaking with some within the MLS, Marlos may be heading to Houston Dynamo to play for new Brazilian coach Paulo Nagamura. Both Marlos & Nagamura crossed paths in the São Paulo system in their youth. https://t.co/dHZE5vVhkw