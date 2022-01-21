В Металлисте ждать не стоит. Стало известно, где будет играть Марлос

Бывший полузащитник «Шахтера», «Металлиста» и сборной Украины Марлос близок к тому, чтобы окончательно определиться с новым клубом.

Несмотря на слухи о возможном возвращении в Бразилию, или даже в харьковский «Металлист», Марлос сделал выбор в пользу пока неназванного клуба из США.

«Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от «Атлетико Паранаэнсе». Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать. У меня были запросы от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается», - отметил Марлос.

33-летний Марлос является уроженцем бразильского штата Парана, из-за чего хотел поиграть именно за команду из родного региона – «Атлетико Паранаэнсе».

«Не думаю, что в будущем еще поиграю за «Атлетико Паранаэнсе». Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им», - заключил Марлос.

Ранее сообщалось, что боссы «Атлетико Паранаэнсе» отказались от подписания Марлоса из-за существенных запросов того по заработной плате, а также солидного, по футбольным меркам, возраста игрока.