В Металлисте ждать не стоит. Стало известно, где будет играть Марлос

Бразилец с украинским паспортом, очевидно, продолжит карьеру в МЛС

  • 21.01.2022 09:54
  • 1589 просмотров
  • 1 комментарий
В Металлисте ждать не стоит. Стало известно, где будет играть Марлос
© ФК Шахтер. Марлос (слева)

Бывший полузащитник «Шахтера», «Металлиста» и сборной Украины Марлос близок к тому, чтобы окончательно определиться с новым клубом.

Несмотря на слухи о возможном возвращении в Бразилию, или даже в харьковский «Металлист», Марлос сделал выбор в пользу пока неназванного клуба из США.

«Я решил играть в Соединенных Штатах Америки, потому что у меня не было предложений от «Атлетико Паранаэнсе». Я расстроен, но, к сожалению, это все, что я могу сказать. У меня были запросы от «Сан-Паулу», «Атлетико Минейро» и некоторых других бразильских команд. Им всем я отказал. Так бывает, но жизнь продолжается», - отметил Марлос.

33-летний Марлос является уроженцем бразильского штата Парана, из-за чего хотел поиграть именно за команду из родного региона – «Атлетико Паранаэнсе».

«Не думаю, что в будущем еще поиграю за «Атлетико Паранаэнсе». Клуб интересовался мной, но когда я приехал, то узнал, что интереса больше нет. В любом случае, я буду поддерживать этот клуб и восхищаться им», - заключил Марлос.

Ранее сообщалось, что боссы «Атлетико Паранаэнсе» отказались от подписания Марлоса из-за существенных запросов того по заработной плате, а также солидного, по футбольным меркам, возраста игрока.

Источник — Superesportes

(6 голосов)

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Комментарии
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 21.01.2022 10:09
    0
    У металлист трансферы людей с пляжей. По трансфермаркету цены одного 50 тысяч другого 250. Хотя обьявляя клуб умнажает сумму на 5-10. Типа с трансфер 250 стоит а мы предлагаем 1 млн 300. Так что игроков с такими зп или вообще дорогих трансферов как и крутых ждать смешно
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