Так Марлос будет или нет? В Металлисте пока не дают ответ

Ярославский не знает, удастся ли вернуть полузащитника

  • 19.01.2022 17:11
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Так Марлос будет или нет? В Металлисте пока не дают ответ
© shakhtar.com

Президент «Металлиста» Александр Ярослаский пока не готов сказать, вернется в харьковскую команду хавбек Марлос.

Игрок после ухода из «Шахтера» до сих пор остается свободным агентом, однако Марлос ранее говорил, что хочет продолжить карьеру в Бразилии.

«Трансферной политикой занимается Красников. Мы с ним обсуждаем варианты. Он по поводу Марлоса не обращался. По поводу его приобретения. Значит, такого вопроса нет».

«Мое вмешательство? Он занимается этими вопросами, я не вмешиваюсь. Марлос, конечно, классный игрок. Помню, что в свое время у нас Марлос сидел в запасе иногда, потому что был такой состав».

«Он принес много радости и успеха «Металлисту», а затем «Шахтеру», - сказал Ярославский.

Источник — Футбол 1/2/3

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