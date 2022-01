Два пенальти в матче КАН. Гамбия ушла от поражения в матче с Мали

В рамках Кубка Африки состоялся матч второго тура группового этапа в квартете F. Сборная Мали не удержала победу над Гамбией, встреча завершилась вничью.



Отметим, что обе команды выиграли первые матчи и имеют отличные шансы на выход в плей-офф.



Также в этой группе играют Тунис и Мавритания.



Кубок африканских наций. Группа F. Второй тур



Гамбия – Мали – 1:1

Голы: 0:1 – 79, пенальти Коне, 1:1 – 90, пенальти Барроу.

Гамбия – Джоуб, Сундберг (Джанко, 73), Колли, Гомес, Турей, Джаллоу (Бадамоси, 83), Маррех, Бобб, Адамс (Барроу, 83), Сисей (Колли, 73), Барроу.

Мали – Мункоро, Траоре, Сако, Куяте, Айдара, Самассеку (Траоре, 46), Кулибали (Айдара, 46), Биссума, Дженепо (Думбия, 70), Траоре, Коне.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

FULL-TIME! ⏰#TeamGambia 1️⃣-1⃣ #TeamMali



2⃣ Penalties ⚽⚽



Points split between both sides as Ibrahima Koné advances for the Eagles and Musa Barrow equalizes for the Scorpions.#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #GMBMLI pic.twitter.com/4vSrANEEjP