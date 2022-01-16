ФОТО. Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Лидсом

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко не вошел в стартовый состав «Вест Хэма» на домашний поединок 22-го тура АПЛ против «Лидса».
Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.
В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Матч «Вест Хэм» — «Лидс» состоится в воскресенье, 16 января, в 16:00 по киевскому времени.
Our team to face Leeds this afternoon looks like this...— West Ham United (@WestHam) January 16, 2022
COME ON YOU IRONS!!! ⚒@betway | #WHULEE pic.twitter.com/TvJ7nwZPSF
Источник — ФК Вест Хэм
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