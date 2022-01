ФОТО. Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Лидсом

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко не вошел в стартовый состав «Вест Хэма» на домашний поединок 22-го тура АПЛ против «Лидса».

Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Матч «Вест Хэм» — «Лидс» состоится в воскресенье, 16 января, в 16:00 по киевскому времени.

Our team to face Leeds this afternoon looks like this...



