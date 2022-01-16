ФОТО. Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Лидсом

Украинский вингер «молотобойцев» начнет поединок на скамейке запасных

  • 16.01.2022 15:19
  • 667 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Лидсом
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко не вошел в стартовый состав «Вест Хэма» на домашний поединок 22-го тура АПЛ против «Лидса».

Ярмоленко начнет матч на скамейке запасных.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за «Вест Хэм» 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Матч «Вест Хэм» — «Лидс» состоится в воскресенье, 16 января, в 16:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Вест Хэм

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Olegor
    Olegor, 16.01.2022 15:40
    0
    Это фото як НЕ потрапив чи як потрапив? гении заголовков ета
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    Valentina Timoshhenco
    Valentina Timoshhenco, 16.01.2022 15:37
    0
    Пора додому хватить греть дупу.
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    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 15:31
    0
    Удивительно.
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    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 16.01.2022 15:27
    -1
    ... як же так ?
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