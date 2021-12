ФОТО. Первая победа в сезоне. Жабер вышла из изоляции

Десятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса, которая после выставочного турнира в Абу-Даби сдала положительный анализ на коронавирус, сообщила, что вышла из изоляции.

«Первая победа сезона – теперь снова за работу! Спасибо всем за добрые сообщения», – написала Жабер в социальных сетях.

Отметим, что представительница Туниса заявлена на турнире в Сиднее, который стартует 10 января.

First victory of the season, now back to work!! 😘 Thank you all for your kind messages ❤️ #TeamOJ #Alhamdulillah 🙏❤️ pic.twitter.com/8ch6Zd3FNt