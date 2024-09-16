По примеру Свитолиной. Топовая теннисистка поставила точку в 2024 году

Онс Жабер из Туниса, которая сейчас занимает 22-е место в мировом рейтинге, а ранее поднималась в нем на вторую позицию, уведомила о том, что досрочно завершила нынешний сезон.

«Этот год был максимально сложным для меня с игровой точки зрения. Но я знаю, что восстановление от трамвы – это также часть теннисного пути. В связи с моей травмой плеча я и моя медицинская команда приняли сложное решение завершить сезон. Пока у меня есть время, я займусь благотворительной деятельностью и постараюсь сделать мир чуть-чуть лучше. Спасибо за вашу поддержку. Уже жду времени, когда я смогу вернуться на корт ещё сильнее. И мы увидимся на кортах Австралии в 2025 году», – заявила Жабер.

Ранее Онс Жабер снялась с престижного турнира в Цинциннати и US Open.

Напомним, ранее украинка Элина Свитолина также раньше времени завершила выступления в 2024 году.