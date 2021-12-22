Участница турнира в Абу-Даби заразилась коронавирусом

Известная теннисистка Онс Жабер также сдала положительный тест на COVID-19. Спортсменка не выступит на турнире в Абу-Даби.

«Всем привет! Несмотря на то, что я была вакцинирована, я сдала положительный тест на COVID-19. Хотя у меня тяжёлые симптомы, я надеюсь быстро победить болезнь и поправиться. Сейчас я нахожусь в Тунисе, а когда выздоровлю - сообщу вам об этом. Берегите себя, и люблю каждого!», - написала Жабер.

Напомним, несколько дней назад о болезни сообщил Рафаэль Надаль, занявший четвертое место на турнире в Абу-Даби, а сегодня о своих положительных тестах сообщили тренер испанца Карлос Мойя и швейцарка Белинда Бенчич.