Участница турнира в Абу-Даби заразилась коронавирусом

Онс Жабер сдала положительный тест

  • 22.12.2021 02:04
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Участница турнира в Абу-Даби заразилась коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известная теннисистка Онс Жабер также сдала положительный тест на COVID-19. Спортсменка не выступит на турнире в Абу-Даби.

«Всем привет! Несмотря на то, что я была вакцинирована, я сдала положительный тест на COVID-19. Хотя у меня тяжёлые симптомы, я надеюсь быстро победить болезнь и поправиться. Сейчас я нахожусь в Тунисе, а когда выздоровлю - сообщу вам об этом. Берегите себя, и люблю каждого!», - написала Жабер.

Напомним, несколько дней назад о болезни сообщил Рафаэль Надаль, занявший четвертое место на турнире в Абу-Даби, а сегодня о своих положительных тестах сообщили тренер испанца Карлос Мойя и швейцарка Белинда Бенчич.

Источник — Большой теннис Украины

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