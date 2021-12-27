ПСЖ выкупит талантливого защитника у Спортинга

Нуну Мендеш подпишет полноценный контракт с парижским клубом

  • 27.12.2021 13:18
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ПСЖ выкупит талантливого защитника у Спортинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ остался очень доволен выступлениями и потенциалом 19-летнего португальского левого защитника Нуну Мендеша в первой части сезона.

Мендеш, чей контракт принадлежит «Спортингу», с августа 2021 года выступает за ПСЖ на правах аренды. «Спортинг» получил от парижского клуба €7 миллионов. Всего Нуну провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах.

ПСЖ планирует выкупить контракт футболиста у «Спортинга» за €40 миллионов евро — именно такая сумма прописана в его действующем соглашении.

В активе Мендеша 11 матчей за национальную сборную Португалии.

Источник — Twitter

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