ПСЖ выкупит талантливого защитника у Спортинга

Парижский ПСЖ остался очень доволен выступлениями и потенциалом 19-летнего португальского левого защитника Нуну Мендеша в первой части сезона.

Мендеш, чей контракт принадлежит «Спортингу», с августа 2021 года выступает за ПСЖ на правах аренды. «Спортинг» получил от парижского клуба €7 миллионов. Всего Нуну провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах.

ПСЖ планирует выкупить контракт футболиста у «Спортинга» за €40 миллионов евро — именно такая сумма прописана в его действующем соглашении.

В активе Мендеша 11 матчей за национальную сборную Португалии.

Paris Saint-Germain plan for 2022 is still the same: they're super happy with Nuno Mendes performances and potential.🔵🇵🇹 #PSG



This is why Paris are seriously planning to sign him on permanent deal triggering €40m buy option, as advanced in October ⤵️https://t.co/jcDHGNNz0B