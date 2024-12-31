Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух провел качественную работу в 2024 году»

Головний тренер львівського «Руху» Віталій Пономарьов проаналізував виступ клубу в першій частині сезону та розповів про плани на зимові збори.

(викладається українською – мовою оригіналу)

– «Рух» завершив першу частину чемпіонату на 7-му місці в турнірній таблиці. Як ви підсумуєте цей період у виконанні команди?

– Слід робити підсумки не лише першої частини поточного сезону, а загалом 2024 року для «Руху». Вважаю, що цього року команда провела досить якісну роботу. Футболісти значно спрогресували, адже у попередньому сезоні ніхто не очікував, що «Рух» боротиметься за єврокубки. Так, ми не змогли туди потрапити, але до останнього туру наймолодша команда УПЛ конкурувала із лідерами чемпіонату. Навіть у світі «Рух» був однією з наймолодших команд. Тому мої слова про молоду команду це не виправдання, а об’єктивний факт.

Молоді футболісти не можуть демонструвати стабільну гру і ми побачили це у першому колі нового чемпіонату. У нас було багато травмованих ключових гравців. Також минулої зими ми віддали в оренду Едсона, а влітку в оренду пішов Таллес. Це були провідні футболісти «Руху». Також важку травму отримав Марко Сапуга, тож наш центр поля кардинально змінився в порівнянні зі стартом попереднього сезону.

Якщо говорити виключно про результат, то він не надто змінився: попередній сезон «Рух» закінчив на 6 місці, а зараз після першої частини нового сезону команда посідає 7 місце і це попри всі наші труднощі. Звісно, хочеться, щоб команда прогресувала з кожною грою, але так не буває, адже кожен клуб переживає підйоми та спади і це нормально. «Рух» у 2024 році розкрив багатьох футболістів, які добре проявили себе на рівні УПЛ та демонстрували прогрес. Багатьох наших гравців викликають у молодіжну збірну України, троє гравців «Руху» представляли країну на Олімпійських Іграх у Парижі, Олексій Сич дебютував у складі національної збірної України. Команда якісно попрацювала і це заслуга всіх гравців, тренерів, працівників та керівництва клубу.

– Ви зазначили про виклик гравців у збірні. Ми вже звикли, що традиційно у молодіжну збірну викликають багатьох гравців «Руху». Та цієї осені сталась історична для клубу подія – виклик у національну збірну України отримав Олексій Сич. Як оціните його дебют у збірній та загалом прогрес футболіста за останній рік?

– Було видно, що Олексій має потенціал грати за збірну України. Потрібно було розвивати його ігрові якості і щоб гравець сам був впевнений у своїх можливостях. Вважаю, що Сич може прогресувати й далі і розкритись ще краще. Для цього йому слід ставити перед собою нові цілі та працювати ще більше. В Олексія є всі дані, аби грати в топ-чемпіонатах і хочеться, щоб він втілив ці мрії у життя.

Виклик Олексія Сича став позитивним поштовхом для всього клубу, адже це перший гравець «Руху», якого викликали у національну збірну України. Тепер він є прикладом для всіх футболістів у клубі й перш за все для гравців, які виступають за молодіжну збірну України. Хлопці розуміють, що в них є шанс також потрапити в національну збірну.

– Якщо повернутись до виступів команди у чемпіонаті, то чи задоволені ви результатами «Руху»? З одного боку команда відбирала очки в лідерів, а з іншого – були прикрі втрати очок з аутсайдерами. У чому причина?

– В деяких матчах гравцям не вистачало майстерності, а вона, у свою чергу, приходить із досвідом. Були матчі, де «Рух» мав спокійно набирати очки, але відсутність досвіду заважала нам реалізувати свою перевагу над суперниками.

Також у людей складається хибна думка про розвиток молоді і через це є завищені очікування від гравців. Євгеній Пастух та Богдан Слюбик, на жаль, отримали травму на літніх зборів та пропустили початок нового сезону. Ілля Квасниця та ще деякі молоді футболісти добре себе проявили в минулому чемпіонаті, тож від хлопців всі чекали ще більшого прогресу, але вони в деяких моментах розвиваються не так швидко, як всі цього хотіли б. Водночас спрогресували інші гравці – Ярослав Карабін, Віталій Холод, Олексій Сич, який потрапив у національну збірну України. На мою думку, Роман Дідик дуже спрогресував за останні півроку. Це той процес формування, через який повинна пройти ця команда. Переконаний, що багато з цих гравців виступатимуть на якісному рівні в УПЛ і виконуватимуть серйозні завдання та принесуть користь не лише «Руху», а й збірній України.

– У жовтні «Рух» зіграв два дербі з «Карпатами» і команди обмінялись перемогами. Завдяки перемозі у Кубку України, «жовто-чорні» вперше в своїй історії вийшли в 1/4 фіналу цього турніру. Як вам вдалося це зробити?

– Гра у чемпіонаті стала першим справжнім дербі для нашої молоді. Хлопці були в непростому психологічному стані і відчували цей тиск. Попри результат я не можу сказати, що «Рух» у чомусь поступався «Карпатам» в першому матчі.

В кубковому поєдинку команда почувала себе розкутіше та впевненішою у собі. Ігрова та територіальна перевага були повністю на нашому боці і це підтвердили й статистичні дані. Вважаю, що ми переграли суперника за всіма ігровими аспектами та заслужено перемогли. Я дуже поважаю «Карпати», це сильний опонент. В їхньому складі багато гравців, які досвідченіші за футболістів «Руху», адже вони не один сезон виступали на рівні УПЛ. Тому я вдячний хлопцям, що вони не просто здобули перемогу, а й переграли суперника в ігровому плані. Це свідчить про високий потенціал наших футболістів.

– За даними Wyscout, «Рух» найбільше вступає у відбір серед всіх команд УПЛ. Ви говорите про те, що команда повинна грати інтенсивно та постійно пресингувати суперника. Чому важливо швидко повернути м’яч, як гра з позиції тиску дозволяє нав’язати супернику свої умови на полі?

– Ми дивимось європейські топ-чемпіонати, слідкуємо за виступом українських клубів у єврокубках та аналізуємо їхню гру і бачимо, куди рухається сучасний футбол. Звісно, важливим є комплексний підхід: збалансована гра в обороні та атаці, якісна гра в перехідних фазах, пресинг суперника. Чим швидше команда поверне собі м’яч, тим більше вона контролюватиме гру.

Сучасний футбол вимагає грати інтенсивно, діяти агресивно, використовувати пресинг. У нас не все виходить. Наприклад, після відбору м’яча ми інколи його втрачаємо і це той момент, над яким нам ще слід працювати. Наші футболісти ще не сформовані і тому це нормально, бо в них є можливість розвиватись та покращувати свою гру. Гірше, коли є вже сформовані гравці, які не здатні сприймати інформацію та прогресувати. У нас молода команда, яка може прогресувати і ми продовжимо гнути свою лінію та грати в сучасний футбол, який пропагує наш клуб.

– Також «Рух» у топ-5 команд чемпіонату за кількістю «сухих» матчів. У чому секрет цієї надійності у захисті?

– З огляду на вік гравців ми розуміємо, що нам дуже важливо надійно грати в обороні. Маючи порядок у захисті, команда може краще та впевненіше грати в атаці. Наші захисники покривають дуже велику площу, бо ми намагаємось високо пресингувати суперника. Граючи в такий футбол, хлопці розвиваються і тому вони прогресують. Перш ніж критикувати, слід робити глибокий аналіз тих чи інших моментів. Треба звертати увагу і на вік гравців, адже в нашому чемпіонаті ще не було таких молодих команд як «Рух». І ми не просто граємо, а нав’язуємо серйозну конкуренцію командам з верхньої частини турнірної таблиці. «Рух» продемонстрував, що є міцним колективом і суперники серйозно ставляться до нас та інакше налаштовуються на гру з нами, в тому числі це стосується й «Шахтаря» та «Динамо». Команда поступово прогресує в різних ігрових аспектах і це помітно на полі.

– А як щодо атаки? Чи задоволені ви діями гравців у нападі?

– Якщо говорити про конкретних гравців, то значно спрогресував Ярослав Карабін. Також поступовий прогрес показує Клайвер. Водночас всі чекали більшого від Іллі Квасниці. Більше навіть чекали і від Ігоря Краснопіра, але вважаю, що він добре провів дебютні півроку у клубі. За першу частину сезону він забив 6 голів – стільки ж, скільки за весь попередній сезон в «Оболоні». Звісно, Ігор здатен на більше і ці показники хороші, але не є його межею.

В атаці в нас останнім часом не все вдавалось. Хтось демонстрував прогрес, хтось трохи пригальмував у розвитку, але не тому, що перестав працювати, а тому, що такі періоди бувають у кар’єрі кожного футболіста. Ті ж Ілля Квасниця, Ігор Краснопір та Олег Федор ще проявлять себе і будуть прогресувати. Євгеній Пастух та Богдан Слюбик відновились після травм і це також треба враховувати – вони наберуть оптимальну форму і теж покращать свою гру. Процес росту молодих футболістів не може бути безболісним і щоб все було виключно так, як цього хочуть гравець і тренери. Ми це розуміємо і зважаємо на вік та досвід наших футболістів.

– У деяких матчах ви експериментували з тактичними схемами. Чи побачимо ми схожу тенденцію на зборах та у другій частині сезону?

– Важливо, щоб команда могла грати за різними схемами: 4-3-3, 4-2-3-1, 3-5-2, 3-4-3. Ми пробуватимемо використовувати різні схеми, бо це важливо для розвитку футболістів. Вони мають знати, як треба перебудуватись та грати в тій чи іншій схемі. Звісно, кожна тактична схема має свої нюанси і вони дуже різні. Зокрема «Рух» підбирав схему, готуючись до конкретних суперників, виходячи з аналізу їхньої гри. Зараз наша команда є більш варіативною в цьому плані.

– Які зміни у складі команди можуть бути взимку? Чи є гравці, які можуть покинути клуб? Які позиції ви хотіли б підсилити?

– Зараз я не можу сказати, хто може залишити команду, чи навпаки приєднається до клубу. Наразі лише завершилася оренда Владислава Семотюка і він повернувся у «Кривбас».

Нам треба підсилити багато позицій. Це важливо для підтримки конкуренції в складі. Якщо буде конкуренція, то хлопці будуть вмотивованіші й матимуть більше можливостей для прогресу. Впевненість футболістів у тому, що вони безальтернативні і регулярно виходитимуть у стартовому складі, на жаль, розслабляє їх. Якщо ж буде конкуренція, то гравець буде змушений на кожному тренуванні доводити, що саме він повинен грати у стартовому складі. У нас на певних етапах сезону такої конкуренції, на жаль, не було.

– Як «Рух» проводитиме зимові збори?

– Тренувальні збори команда проводитиме у Словенії в Чатежі. «Рух» вже базувався у цьому місці минулого року і там були хороші для нас умови й команда змогла провести якісні спаринги з сильними суперниками. До 24 січня «Рух» працюватиме у Львові, а після цього команда вирушить у Словенію, де буде тренуватись до 14 лютого. За тиждень до відновлення УПЛ ми повернемось в Україну та продовжимо працювати на клубній базі, готуючись до матчу з ЛНЗ.

– Чи будуть залучатись на зборах гравці з «Руху-2» та команди «Руху» U-19?

– Ми проаналізуємо, хто як себе проявив у юнацькій першості та в Другій лізі. Також проаналізуємо дії футболістів в тренувальному процесі. Тих гравців, які будуть готові конкурувати з футболістами основи, ми долучимо до команди на зимових зборах.

– Які цілі та завдання перед командою на другу частину сезону?

– Першочергове наше завдання – розвиток та прогрес футболістів. Команда має боротись за перемогу в кожному матчі як у чемпіонаті, так і в Кубку України.