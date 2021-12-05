Финал Кубка Дэвиса. Команда ФТР в третий раз выиграла титул

Главные фавориты соревнований стали победителями

  • 05.12.2021 21:46
  • 1358 просмотров
  • 8 комментариев
Финал Кубка Дэвиса. Команда ФТР в третий раз выиграла титул
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пятого декабря состоялась решающая матчевая встреча в рамках Финала Кубка Дэвиса. 
 
Команда ФТР прогнозировано в двух одиночкая обыграла Хорватию в Мадриде.
 
Финал Кубка Дэвиса. Финал
 
Андрей Рублев (ФТР) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:4, 7:6(5)
Даниил Медведев (ФТР) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6(7), 6:2

ФТР – Хорватия – 2:0
 
Отметим, что российские теннисисты выиграли титул в третий раз и впервые с 2006 года.  

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 05.12.2021 22:39
    0
    Abdulla, 05.12.2021 22:34
    Ага, вот бы Украине так упасть до звания чемпионок мира, но похоже не в этот раз и не в этой жизни
    Украина тоже показывает хорошие результаты в этом году
    Ссылка
    Abdulla
    online
    Abdulla, 05.12.2021 22:34
    0
    Spectra, 05.12.2021 22:24
    Окей мужской теннисе в RTF на высоте, а вот женский наоборот падает и в будущем нет надежд на будущее!
    Ага, вот бы Украине так упасть до звания чемпионок мира, но похоже не в этот раз и не в этой жизни
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 05.12.2021 22:24
    0
    Окей мужской теннисе в RTF на высоте, а вот женский наоборот падает и в будущем нет надежд на будущее!
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 05.12.2021 22:13
    0
    Російський теніс потужний, питань немає. Відчувається системний підхід до справи та зв'язок тенісних поколінь. Заслужена перемога.
    Ссылка
    west_022
    west_022, 05.12.2021 22:00
    -1
    alex93, 05.12.2021 21:49
    Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе.
    В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали:
    Даниил Медведев;
    Андрей Рублев;
    Аслан Карацев;
    Евгений Донской.
    В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли:
    Анастасия Павлюченкова;
    Дарья Касаткина;
    Вероника Кудерметова;
    Екатерина Александрова;
    Людмила Самсонова.
    Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли:
    Медведев;
    Рублев;
    Карацев;
    Карен Хачанов;
    Донской.
    Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:
    США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);
    Австралии (1964, 1965, 1973);
    Чехии (2012).
    Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:
    Хачанов взял серебро в одиночном разряде;
    Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;
    Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.
    Ссылка
    Abdulla
    online
    Abdulla, 05.12.2021 21:55
    -1
    Неудивительно,2-ая и 5-ая ракетки мира сделали то,что от них требовалось, теперь Россия абсолютный чемпион мира в теннисе,как у мужчин так и у женщин
    Ссылка
    alex93
    alex93, 05.12.2021 21:49
    -1
    Мужская и женская сборные России в этом году выиграли все командные турниры в теннисе.
    В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали:
    Даниил Медведев;
    Андрей Рублев;
    Аслан Карацев;
    Евгений Донской.
    В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли:
    Анастасия Павлюченкова;
    Дарья Касаткина;
    Вероника Кудерметова;
    Екатерина Александрова;
    Людмила Самсонова.
    Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли:
    Медведев;
    Рублев;
    Карацев;
    Карен Хачанов;
    Донской.
    Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:
    США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);
    Австралии (1964, 1965, 1973);
    Чехии (2012).
    Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:
    Хачанов взял серебро в одиночном разряде;
    Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;
    Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.
    Ссылка
    rusel
    rusel, 05.12.2021 22:04
    -2
    МОЛОДЦЫ !!!
    Ссылка
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