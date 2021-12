Финал Кубка Дэвиса. Команда ФТР в третий раз выиграла титул

Пятого декабря состоялась решающая матчевая встреча в рамках Финала Кубка Дэвиса.



Команда ФТР прогнозировано в двух одиночкая обыграла Хорватию в Мадриде.



Финал Кубка Дэвиса. Финал



Андрей Рублев (ФТР) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:4, 7:6(5)

Даниил Медведев (ФТР) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6(7), 6:2

ФТР – Хорватия – 2:0



Отметим, что российские теннисисты выиграли титул в третий раз и впервые с 2006 года.

2002, 2006, 2021 🏆🏆🏆



RTF are World Champions for the third time! 🎾#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/LcJjse9frn