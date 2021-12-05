Финал Кубка Дэвиса. Команда ФТР в третий раз выиграла титул

Пятого декабря состоялась решающая матчевая встреча в рамках Финала Кубка Дэвиса.
Команда ФТР прогнозировано в двух одиночкая обыграла Хорватию в Мадриде.
Финал Кубка Дэвиса. Финал
Андрей Рублев (ФТР) – Борна Гойо (Хорватия) – 6:4, 7:6(5)
Даниил Медведев (ФТР) – Марин Чилич (Хорватия) – 7:6(7), 6:2
ФТР – Хорватия – 2:0
Отметим, что российские теннисисты выиграли титул в третий раз и впервые с 2006 года.
2002, 2006, 2021 🏆🏆🏆— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021
RTF are World Champions for the third time! 🎾#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/LcJjse9frn
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали:
Даниил Медведев;
Андрей Рублев;
Аслан Карацев;
Евгений Донской.
В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли:
Анастасия Павлюченкова;
Дарья Касаткина;
Вероника Кудерметова;
Екатерина Александрова;
Людмила Самсонова.
Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли:
Медведев;
Рублев;
Карацев;
Карен Хачанов;
Донской.
Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:
США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);
Австралии (1964, 1965, 1973);
Чехии (2012).
Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:
Хачанов взял серебро в одиночном разряде;
Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;
Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.
В январе мужчины выиграли ATP Cup, обыграв в финале Италию (2:0). За сборную страны выступали:
Даниил Медведев;
Андрей Рублев;
Аслан Карацев;
Евгений Донской.
В ноябре женщины пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг. В финале россиянки обыграли Швейцарию 2:0. В финальном турнире за сборную играли:
Анастасия Павлюченкова;
Дарья Касаткина;
Вероника Кудерметова;
Екатерина Александрова;
Людмила Самсонова.
Сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса. В состав сборной вошли:
Медведев;
Рублев;
Карацев;
Карен Хачанов;
Донской.
Россия стала четвертой командой, выигравшей Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в один год. Ранее это удавалось:
США (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982);
Австралии (1964, 1965, 1973);
Чехии (2012).
Летняя Олимпиада в Токио стала самой успешной в истории российского тенниса. Сборная России выиграла три медали:
Хачанов взял серебро в одиночном разряде;
Павлюченкова и Рублев выиграли золото в миксте;
Елена Веснина и Карацев стали серебряными призерами в миксте.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.