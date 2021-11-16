Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA

В противостоянии испанок сильнее оказалась Гарбинье Мугуруса

  • 16.11.2021 23:50
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Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса и Гарбинье Мугуруса

Состоялся первый полуфинал Итогового турнира WTA.  
 
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса переиграла свою соотечественницу Паулу Бадосу и стала первой финалисткой.
 
Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:3
 
Это была первая встреча теннисисток. Мугуруса в четвертый раз принимает участие в рамках Итогового турнира, но впервые будет играть в матче за титул. Ранее ее лучшим достижением был полуфинал. Для Бадосы это дебютное участие.
 
Во втором полуфинале сыграют эстонка Анетт Контавейт и гречанка Мария Саккари.

Источник — Sport.ua

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