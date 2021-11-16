Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA

Состоялся первый полуфинал Итогового турнира WTA.
Экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса переиграла свою соотечественницу Паулу Бадосу и стала первой финалисткой.
Итоговый турнир WTA. Полуфинал
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Паула Бадоса (Испания) – 6:3, 6:3
Это была первая встреча теннисисток. Мугуруса в четвертый раз принимает участие в рамках Итогового турнира, но впервые будет играть в матче за титул. Ранее ее лучшим достижением был полуфинал. Для Бадосы это дебютное участие.
Во втором полуфинале сыграют эстонка Анетт Контавейт и гречанка Мария Саккари.
First into the #AKRONWTAFinals 😤— wta (@WTA) November 16, 2021
🇪🇸 @GarbiMuguruza secures the straight-sets win over fellow Spaniard Badosa. pic.twitter.com/1w2bURNDQO
Источник — Sport.ua
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