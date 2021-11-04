Роналду и Левандовски претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил номинантов

  • 04.11.2021 02:31
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Роналду и Левандовски претендуют на звание игрок недели в Лиге чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

По итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.

На награду претендуют нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, форвард «Баварии» Роберт Левандовски, капитан «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш.

Напомним, Роналду оформил дубль и помог МЮ отыграться в матче с «Аталантой» (2:2), Левандовски стал автором хет-трика и вместе с «Баварией» разгромил «Бенфику» (5:2), Дибала забил 2 гола «Зениту» (4:2), а Гонсалвеш отметился двумя мячами в игре с «Бешикташем» (4:0).

Источник — Sport.ua

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