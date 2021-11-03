Ювентус
4 : 2
Зенит
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа Н. Ювентус расправился с Зенитом и вышел в плей-офф

Дубль на счету Пауло Дибалы

  • 03.11.2021 00:18
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Группа Н. Ювентус расправился с Зенитом и вышел в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором матче игрового дня в группе Н Лиги чемпионов «Ювентус» дома уверенно обыграл «Зенит» со счетом 4:2. Дубль оформил Пауло Дибала.

После четырех туров на счету «Ювентуса» максимальный результат – 12 очков. Команда Массимильяно Аллегри досрочно оформила себе выход в плей-офф.

«Ювентус» - «Зенит» - 4:2
Голы: 1:0 – 11 Дибала, 1:1 – 26, автогол Бонуччи, 2:1 – 58, пенальти Дибала, 3:1 – 73 Кьеза, 4:1 – 82 Мората, 4:2 – 90 Азмун.

«Ювентус» – Щенсны, Данило, Бонуччи (Ругани, 85), де Лигт, Алекс Сандро, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала (Кулусевски, 86), Бернардески (Рабьо, 80).

«Зенит» – Крицюк, Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Караваев (Малком, 59), Сутормин, Барриос, Мостовой (Круговой, 59), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 75).

Предупреждения: Ловрен (54), Локателли (68), Кулусевски (89).

Ранее в группе Н «Челси» на выезде обыграл «Мальме».

Турнирная таблица группы Н:

Источник — Sport.ua

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