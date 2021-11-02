Мальмё
0 : 1
Челси
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Группа Н. Челси минимально обыграл Мальме

Команда Томаса Тухеля сделала еще один важный шаг навстречу плей-офф

  • 02.11.2021 21:41
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Группа Н. Челси минимально обыграл Мальме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Четвертый тур Лиги чемпионов в группе Н стартовал с матча в Швеции – аутсайдер квартета, «Мальме», принимал действующего обладателя Кубка чемпионов, лондонский «Челси».

«Челси» одержал минимальную победу – 1:0. Единственный гол в матче на счету хавбека «синих» Хакима Зиеша. «Челси» благодаря этой победе набрал 9 очков и догнал лидера группы, «Ювентус». У «Мальме» по-прежнему 0 очков и 0 забитых голов.

«Мальме» - «Челси» - 0:1
Гол: Зиеш 56

«Мальме» – Далин, Нильсен, Брурссон, Ахмедходжич, Бергет (Ларссон, 86), Рикс (Ольссон, 57), Пенья (Левицки, 58), Ракип (Бирманчевич, 86), Инносент, Нанаси (Налич, 74), Чолак.

«Челси» – Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 74), Лофтус-Чик, Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 74).

Предупреждения: Тиаго Силва (69), Лофтус-Чик (80).

Также сегодня в группе Н состоится матч «Ювентус» - «Зенит». Начало – в 22:00 по Киеву.

Источник — Sport.ua

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