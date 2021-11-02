Томас ТУХЕЛЬ: «Мы не были достаточно хладнокровны в матче с Мальме»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Мальме» (победа 1:0):

«Нам был нужен этот результат, мы его ожидали, мы его обеспечили. Мы много владели мячом, но, возможно, были еще недостаточно хладнокровными в завершении. Мы хотели повысить интенсивность во втором тайме.

Мы сумели воспользоваться одним моментом, этой позицией, потом у нас было достаточно шансов, чтобы забить второй. Мы контролировали игру. Нам не пришлось столкнуться со сложными ситуациями в своей штрафной площади, мы никогда не теряли концентрацию».