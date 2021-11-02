Томас ТУХЕЛЬ: «Мы не были достаточно хладнокровны в матче с Мальме»

Наставник «Челси» - о победе над «Мальме»

  • 02.11.2021 23:18
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Томас ТУХЕЛЬ: «Мы не были достаточно хладнокровны в матче с Мальме»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями от матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Мальме» (победа 1:0):

«Нам был нужен этот результат, мы его ожидали, мы его обеспечили. Мы много владели мячом, но, возможно, были еще недостаточно хладнокровными в завершении. Мы хотели повысить интенсивность во втором тайме. 

Мы сумели воспользоваться одним моментом, этой позицией, потом у нас было достаточно шансов, чтобы забить второй. Мы контролировали игру. Нам не пришлось столкнуться со сложными ситуациями в своей штрафной площади, мы никогда не теряли концентрацию».

Источник — Football London

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