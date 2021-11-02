ВИДЕО. Комбинация-шедевр! Яркий гол Зиеша принес победу Челси над Мальме

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Челси» на выезде победил «Мальме» (1:0).
Единственный гол на 56-й минуте забил Хаким Зиеш после быстрой комбинации-шедевра.
Лига чемпионов
Группа H. 4-й тур
«Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия) – 0:1
ГОЛ! 0:1. Хаким Зиеш, 56 мин.
Видеообзор матча
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.