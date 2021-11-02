Мальмё
0 : 1
Челси
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Комбинация-шедевр! Яркий гол Зиеша принес победу Челси над Мальме

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 22:35
  • 2090 просмотров
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ВИДЕО. Комбинация-шедевр! Яркий гол Зиеша принес победу Челси над Мальме
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Челси» на выезде победил «Мальме» (1:0).

Единственный гол на 56-й минуте забил Хаким Зиеш после быстрой комбинации-шедевра.

Лига чемпионов

Группа H. 4-й тур

«Мальме» (Швеция) – «Челси» (Англия) – 0:1

ГОЛ! 0:1. Хаким Зиеш, 56 мин.

Видеообзор матча

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Хаким Зиеш (Челси).

Источник — Sport.ua

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