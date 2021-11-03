Ювентус
4 : 2
Зенит
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Зенит – 4:2. Дубль Дибалы. Видео голов и обзор матча

«Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 00:46
  • 181 просмотр
  • 1 комментарий
Ювентус – Зенит – 4:2. Дубль Дибалы. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 ноября «Ювентус» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Зенит» 4:2 и досрочно вышел в плей-офф. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
82' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
74' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
58' ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
26' ГОЛ ! Автогол забил Леонардо Бонуччи (Зенит).
11' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 03.11.2021 01:09
    0
    еле досмотрел обзор. Долбанный комментатор в попытке подражать латиноамериканским комментаторам на каждом забитом мяче так истерично кричит, что закладывает уши
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