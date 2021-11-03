Во вторник, 2 ноября «Ювентус» в четвертом туре Лиги чемпионов дома обыграл «Зенит» 4:2 и досрочно вышел в плей-офф. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
|26'
|ГОЛ ! Автогол забил Леонардо Бонуччи (Зенит).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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