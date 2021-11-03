Ювентус
4 : 2
Зенит
02.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Без малейших шансов. Как Ювентус отгрузил 4 мяча Зениту с Ракицким

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 03.11.2021 02:25
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ВИДЕО. Без малейших шансов. Как Ювентус отгрузил 4 мяча Зениту с Ракицким
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Зенит» (4:2).

Дубль у победителей сделал Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората.

«Ювентус» набрал 12 очков из 12 возможных и лидирует в группе Н, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Лига чемпионов

Группа Н. 4-й тур

«Ювентус» (Италия)  «Зенит» (Россия)  4:2

Голы: Дибала, 11, 58 (пен), Кьеза, 74, Мората, 82 – Бонуччи, 26 (автогол), Азмун, 90+2.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Дибала, 11 мин.

ГОЛ! 1:1. Бонуччи, 26 мин (автогол)

ГОЛ! 2:1. Дибала 58 мин (пен)

ГОЛ! 3:1. Кьеза, 74 мин.

ГОЛ! 4:1. Мората, 82 мин.

ГОЛ! 4:2. Азмун, 90+2 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
82' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
74' ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
58' ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
26' ГОЛ ! Автогол забил Леонардо Бонуччи (Зенит).
11' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).

Источник — Sport.ua

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