ВИДЕО. Без малейших шансов. Как Ювентус отгрузил 4 мяча Зениту с Ракицким

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Зенит» (4:2).
Дубль у победителей сделал Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората.
«Ювентус» набрал 12 очков из 12 возможных и лидирует в группе Н, досрочно обеспечив себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Группа Н. 4-й тур
«Ювентус» (Италия) – «Зенит» (Россия) – 4:2
Голы: Дибала, 11, 58 (пен), Кьеза, 74, Мората, 82 – Бонуччи, 26 (автогол), Азмун, 90+2.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Дибала, 11 мин.
ГОЛ! 1:1. Бонуччи, 26 мин (автогол)
ГОЛ! 2:1. Дибала 58 мин (пен)
ГОЛ! 3:1. Кьеза, 74 мин.
ГОЛ! 4:1. Мората, 82 мин.
ГОЛ! 4:2. Азмун, 90+2 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Зенит).
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Кьеза (Ювентус).
|58'
|ГОЛ ! С пенальти забил Пауло Дибала (Ювентус).
|26'
|ГОЛ ! Автогол забил Леонардо Бонуччи (Зенит).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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