Ювентус
0 : 0
Зенит
02.11.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Итальянскому гранду будет достаточно добиться даже ничьей, однако «Зенит» вряд ли возьмет очки

  • 01.11.2021 03:40
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Ювентус – Зенит. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© УЕФА

Во вторник, 2 ноября, в Турине на арене «Альянц Стадиум» состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором итальянский «Ювентус» примет российский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ювентус

 

«Старая синьора» в прошлом сезоне прервала серию из девяти выигранных Скудетто подряд. Этот удар был таким сильным для руководства, что им пришлось вернуть на пост главного тренера Массимилиано Аллегри, который работал в клубе с 2014 по 2019 годы и добивался максимума из года в год в Серии А, однако так и не смог привести команду к триумфу в еврокубках.

Сейчас, на экваторе группового раунда Лиги чемпионов, у туринцев пока все прекрасно – три сухие победы над шведским «Мальме» (3:0), английским «Челси» (1:0), который является действующим обладателем престижнейшего клубного трофея, а также российским «Зенитом» (1:0). В предстоящем поединке итальянскому гранду будет достаточно добиться даже ничьей, чтобы досрочно обеспечить себе место в 1/8 финала турнира.

Зенит

 

В прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга третий раз подряд стал чемпионом России, оторвавшись от серебряного призера, московского «Спартака», на 8 очков. Выиграть Кубок команда Сергея Семака не смогла, но зато в Суперкубке в июле разгромила московский «Локомотив» со счетом 3:0. Этих успехов «Зениту» помог добиться бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий, который является игроком основы.

Однако триумфы на внутренней арене, вероятно, уже приелись болельщикам российского клуба. А предпосылок к успехам на евроарене пока нет. Победа в Кубке УЕФА в сезоне 2007/08 является единственным достижением «Зенита» в еврокубках. В Лиге чемпионов питерцы дальше 1/8 финала ни разу не доходили, да и там оказывались всего лишь трижды.

В нынешнем розыгрыше «Зенит» стартовал с поражения английскому «Челси» (0:1), затем разгромил шведский «Мальме» (3:0), а в третьем туре было вышеупомянутое поражение «Ювентусу» на своем поле. В предстоящем матче чемпиону России необходимо брать реванш, иначе шансов зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов практически не останется.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Ювентус» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.56 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Ювентус»: Щенсны – Данило, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Локателли, Куадрадо, Рабьо, Кулусевски, Бентанкур, Мората.

«Зенит»: Крицюк – Чистяков, Барриос, Ракицкий, Сутормин, Кузяев, Вендел, Ерохин, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.

2 ноября, вторник

«Ювентус» – «Зенит»
Турин. «Альянц Стадиум». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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