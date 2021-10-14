Известный украинский теннисист выступит на Кубке Кремля

Известный украинский теннисист Илья Марченко выступит в квалификации московского турнира АТР Кубок Кремля, который пройдет с 18 по 24 октября. Он занял место, которое освободилось после отказа россиянина Евгения Донского.
Moscow Qualifying update:— Other List Updates (@OtherLists) October 14, 2021
OUT: Donskoy
IN: Marchenko
Next: Gaio
По информации Sport.ua, Марченко уже находится в Москве, и активно готовится к выступлениям на Кубке Кремля.
Источник — Twitter
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