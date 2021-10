Известный украинский теннисист выступит на Кубке Кремля

Известный украинский теннисист Илья Марченко выступит в квалификации московского турнира АТР Кубок Кремля, который пройдет с 18 по 24 октября. Он занял место, которое освободилось после отказа россиянина Евгения Донского.

Moscow Qualifying update:

OUT: Donskoy

IN: Marchenko

Next: Gaio