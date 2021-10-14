Известный украинский теннисист выступит на Кубке Кремля

Илья Марченко сыграет в Москве

  • 14.10.2021 18:54
  • 874 просмотра
  • 5 комментариев
Известный украинский теннисист выступит на Кубке Кремля
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский теннисист Илья Марченко выступит в квалификации московского турнира АТР Кубок Кремля, который пройдет с 18 по 24 октября. Он занял место, которое освободилось после отказа россиянина Евгения Донского.

По информации Sport.ua, Марченко уже находится в Москве, и активно готовится к выступлениям на Кубке Кремля.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    hanter83
    hanter83, 14.10.2021 18:58
    +2
    Лучше бы отказался(нашел бы причину какую то)
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    Український Крим
    online
    Український Крим, 14.10.2021 19:09
    0
    Марченко відомий ватан!
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    Spectra
    Spectra, 14.10.2021 19:09 (изменен)
    0
    Та ладно никому не интересный наш украинский день, шо хотят, то пусть и делать . Например: Илья планирует ещё в Петербурге сыграть пока что 17-й в альтернативе на квалу
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    KeniSan
    online
    KeniSan, 14.10.2021 19:01
    0
    Да толку от него, пусть играет где хочет. Никто и не заметит) Проиграет в первой же игре.
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    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 14.10.2021 19:12
    -1
    Ше один відморозок.
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