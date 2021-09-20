Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Турецкий язык выучить очень тяжело»

Украинский футболист – об адаптации в новом чемпионате

  • 20.09.2021 10:42
  • 609 просмотров
  • 2 комментария
Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Турецкий язык выучить очень тяжело»
© ФК Александрия. Дмитрий Гречишкин

Полузащитник Дмитрий Гречишкин, который в межсезонье перешел в «Генчлербирлиги», рассказал о своей адаптации в Турции.

«Уже примерно два месяца здесь нахожусь. Адаптация уже прошла, все нормально, с командой познакомился. Языковой барьер? Здесь, конечно, большинство разговаривает на турецком языке, потому что много турецких футболистов в команде. Есть переводчик, который говорит по-английски и еще неплохо знает русский язык. Поэтому он выручает. Турецкий язык очень тяжелый, с удовольствием хотел бы выучить, но лучше переключиться на английский. Я знаю базовые турецкие слова. У меня контракт с «Генчлербирлиги» на два года», - сказал Гречишкин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    inflicted
    inflicted, 20.09.2021 11:57
    0
    Waldemarius, 20.09.2021 11:56
    Звичайно. Тут проживаючи в Україні українську вивчити важко. А тут турецька.
    Українська мова важча. Особливо для футболістів
    Ахах))
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    Waldemarius
    Waldemarius, 20.09.2021 11:56
    +1
    Звичайно. Тут проживаючи в Україні українську вивчити важко. А тут турецька.
    Українська мова важча. Особливо для футболістів
    Ссылка
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