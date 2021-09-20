Дмитрий ГРЕЧИШКИН: «Турецкий язык выучить очень тяжело»

Полузащитник Дмитрий Гречишкин, который в межсезонье перешел в «Генчлербирлиги», рассказал о своей адаптации в Турции.

«Уже примерно два месяца здесь нахожусь. Адаптация уже прошла, все нормально, с командой познакомился. Языковой барьер? Здесь, конечно, большинство разговаривает на турецком языке, потому что много турецких футболистов в команде. Есть переводчик, который говорит по-английски и еще неплохо знает русский язык. Поэтому он выручает. Турецкий язык очень тяжелый, с удовольствием хотел бы выучить, но лучше переключиться на английский. Я знаю базовые турецкие слова. У меня контракт с «Генчлербирлиги» на два года», - сказал Гречишкин.