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11 июля 2025, 23:52 | Обновлено 11 июля 2025, 23:53
1339
0

Жена экс-футболиста сборной Украины опубликовала «голое» фото

Анастасия Гречишкина умеет впечатлить

11 июля 2025, 23:52 | Обновлено 11 июля 2025, 23:53
1339
0
Жена экс-футболиста сборной Украины опубликовала «голое» фото
Instagram. Анастасия Гречишкина

Жена бывшего игрока сборной Украины Дмитрия Гречишкина публикует эффектные фото из пятизвёздочного отеля в Турции.

Анастасия поражает отличной формой, много путешествует и занимается спортом. Среди её направлений — Милан, Париж, Мальдивы и Сейшелы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дмитрий пока находится без клуба, его последним клубом был «Сакарьяспор». В семье подрастает сын Лукьян, рождённый в январе 2020-го.

Гречишкин выступал за «Шахтёр», «Зарю», «Александрию» и играл за национальную сборную Украины.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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