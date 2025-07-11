Жена экс-футболиста сборной Украины опубликовала «голое» фото
Анастасия Гречишкина умеет впечатлить
Жена бывшего игрока сборной Украины Дмитрия Гречишкина публикует эффектные фото из пятизвёздочного отеля в Турции.
Анастасия поражает отличной формой, много путешествует и занимается спортом. Среди её направлений — Милан, Париж, Мальдивы и Сейшелы.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Дмитрий пока находится без клуба, его последним клубом был «Сакарьяспор». В семье подрастает сын Лукьян, рождённый в январе 2020-го.
Гречишкин выступал за «Шахтёр», «Зарю», «Александрию» и играл за национальную сборную Украины.
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