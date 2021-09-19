ВИДЕО. Моуриньо доволен. Шедевральный гол от игрока Ромы

Сегодня «Рома» в четвертом туре Серии А на выезде играет с «Вероной». После первого тайма счет 1:0 в пользу команды Жозе Моуриньо.
Счет в матче роскошным ударом на 36-й минуте открыл хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини:
Mourinho is turning Pellegrini into an absolute monster 💦 😈pic.twitter.com/gBV2d5i7bm— Uncle $harma 🎙️ (@RSharmzz) September 19, 2021
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Источник — Sport.ua
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