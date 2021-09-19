ВИДЕО. Моуриньо доволен. Шедевральный гол от игрока Ромы

Лоренцо Пеллегрини открыл счет в матче с «Вероной»

  • 19.09.2021 20:01
  • 2277 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Моуриньо доволен. Шедевральный гол от игрока Ромы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Сегодня «Рома» в четвертом туре Серии А на выезде играет с «Вероной». После первого тайма счет 1:0 в пользу команды Жозе Моуриньо.

Счет в матче роскошным ударом на 36-й минуте открыл хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини:

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    roman75zpr, 19.09.2021 20:20
    0
    Ничё себе... Но Супряга "Роме" бы не помешал ))
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