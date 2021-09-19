Моуриньо в шоке. Рома потерпела от Вероны первое поражение в сезоне

19 сентября проходят матчи 4-го тура чемпионата Италии.

«Рома» потерпела первое поражение в сезоне. До этого команда Жозе Моуринью победила в семи матчах подряд во всех турнирах. «Верона» победила «Рому» со счетом 3:2, победный гол забил Марко Фараони.

«Лацио» и «Кальяри» сыграли вничью (2:2). У хозяев отличились Чиро Иммобиле и Данило Катальди, а у гостей забивали Жоау Педру и Бальде Кейта.

В турнирной таблице лидирует «Интер» с 10 очками.

Серия А. 4-й тур

«Верона» – «Рома» – 3:2

Голы: Барак, 49, Капрари, 54, Фараони, 63 – Пеллегрини, 36, Илич, 58 (автогол)

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Чеккерини (Маньяни, 46), Давидович, Лазович (Казале, 82), Бесса (Тамез, 65), Барак, Илич, Капрари (Хонгла, 78), Симеоне (Калинич, 64).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг, 78), Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Майораль, 78), Кристанте, Верету (Перес, 66), Пеллегрини, Шомуродов (Мхитарян, 65), Абрахам, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 65).

Предупреждения: Верету, 17. Фараони, 30. Барак, 51. Кристанте, 71. Хонгла, 83. Казале, 86.

Судья: Мареска (Италия).

19 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

«Лацио» – «Кальяри» – 2:2

Голы: Иммобиле, 45, Катальди, 83 – Жоау Педру, 46, Бальде, 62.

«Лацио»: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Катальди, 65), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 88), Милинкович-Савич, Лаццари (Марушич, 75), Педро (Дзакканьи, 65), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Моро, 88).

«Кальяри»: Краньо, Касерес (Дзаппа, 56), Ликояннис (Белланова, 74), Чеппителли, Далберт (Валюкевич, 56), Карбони, Дейола, Нандес, Марин, Жоау Педру (Паволетти, 88), Бальде (Перейро, 74).

Предупреждения: Касерес, 6. Луис Фелипе, 42. Дзаппа, 61.

Удаление: Дзаппа, 90+3.

Судья: Герсини.

19 сентября. Рим. Стадио Олимпико.