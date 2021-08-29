ВИДЕО. Феноменальный гол Безуса в ворота Брюгге после сольного прохода

Роман в одиночку уничтожил всю защиту противников

  • 29.08.2021 20:24
  • 12880 просмотров
  • 10 комментариев
ВИДЕО. Феноменальный гол Безуса в ворота Брюгге после сольного прохода
© ФК Гент. Роман Яремчук

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии «Гент» разгромил «Брюгге» (6:1).
 
Украинский легионер «Гента» Роман Безус отметился фантастическим голом после сольного прохода, сделав счет 4:0.

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    CheMP, 29.08.2021 21:03
    +2
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 29.08.2021 20:52
    +5
    taranenko2012, 29.08.2021 20:43
    Слабо для збірної. Булеца, Коваленко, Кочергін дійсно достойні... )))))))))
    Сарказм народ не зрозумів.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    Interstellar Петрович, 29.08.2021 20:50
    +10
    В него вселился дух Месси.
    Ссылка
    bonv
    bonv, 29.08.2021 20:49
    +8
    шикардос
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 29.08.2021 20:43
    -2
    а шо с нигером стало....гол шикардос
    Ссылка
    taranenko2012
    online
    taranenko2012, 29.08.2021 20:43
    -2
    Слабо для збірної. Булеца, Коваленко, Кочергін дійсно достойні... )))))))))
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 29.08.2021 20:38
    +13
    Монстр!
    Ссылка
    Snyder98
    Snyder98, 29.08.2021 20:37
    +16
    шикарний гол, трудовий
    Ссылка
    Український Крим
    online
    Український Крим, 29.08.2021 20:35
    +13
    Ого
    Ссылка
    Trollface
    Trollface, 29.08.2021 20:27
    +19
    Как Месси! Отличный гол.
    Ссылка
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