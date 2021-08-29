ВИДЕО. Феноменальный гол Безуса в ворота Брюгге после сольного прохода

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии «Гент» разгромил «Брюгге» (6:1).
Украинский легионер «Гента» Роман Безус отметился фантастическим голом после сольного прохода, сделав счет 4:0.
OH MY WORD! LIONEL BEZUSSSS🧙♂️— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 29, 2021
The Ukrainian magician scoring a majestic goal for @KAAGent this afternoon as they defeated last season’s champs Club Brugge 6-1 🪄
Ball GLUED to his boot & managed to finish it off! (some suspect defending to help too 😉) pic.twitter.com/EjMVBcvbma
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Источник — Twitter
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