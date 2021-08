ВИДЕО. Феноменальный гол Безуса в ворота Брюгге после сольного прохода

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии «Гент» разгромил «Брюгге» (6:1).



Украинский легионер «Гента» Роман Безус отметился фантастическим голом после сольного прохода, сделав счет 4:0.

OH MY WORD! LIONEL BEZUSSSS🧙‍♂️



The Ukrainian magician scoring a majestic goal for @KAAGent this afternoon as they defeated last season’s champs Club Brugge 6-1 🪄



Ball GLUED to his boot & managed to finish it off! (some suspect defending to help too 😉) pic.twitter.com/EjMVBcvbma