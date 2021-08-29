Безус поучаствовал в разгроме Брюгге Соболя

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии «Гент» разгромил «Брюгге». В составе хозяев голом отличился Роман Безус. Украинец вышел на поле на 49-й минуте, а на 61-й сделал счет 4:0.
Поединок завершился победой «Гента» - 6:1.
В составе «Брюгге» весь матч провел защитник сборной Украины Эдуард Соболь.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.