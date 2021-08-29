Безус поучаствовал в разгроме Брюгге Соболя

Роман Безус отличился голом, а «Гент» добыл уверенную победу

  • 29.08.2021 16:08
  • 1503 просмотра
  • 4 комментария
Безус поучаствовал в разгроме Брюгге Соболя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

В поединке 6-го тура чемпионата Бельгии «Гент» разгромил «Брюгге». В составе хозяев голом отличился Роман Безус. Украинец вышел на поле на 49-й минуте, а на 61-й сделал счет 4:0.

Поединок завершился победой «Гента» - 6:1.

В составе «Брюгге» весь матч провел защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alekos59
    alekos59, 29.08.2021 17:20
    -1
    Соболя в сборную !!!
    Ссылка
    vovadocent
    online
    vovadocent, 29.08.2021 16:46
    +3
    Віталій Возняк, 29.08.2021 16:33
    От тільки Шевченку в збірній чомусь зайвий був.
    Шевченкові і Буяльчик не догодив.. Не то шо Коваленко
    Ссылка
    Віталій Возняк
    Віталій Возняк, 29.08.2021 16:33
    +2
    tima fialko, 29.08.2021 16:28
    Молодець,сам все зробив!
    От тільки Шевченку в збірній чомусь зайвий був.
    Ссылка
    tima fialko
    online
    tima fialko, 29.08.2021 16:28
    +2
    Молодець,сам все зробив!
    Ссылка
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