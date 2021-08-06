ПСЖ начал переговоры с Месси. Его контракт с Барсой заблокировала Ла Лига

У испанского клуба возникли также проблемы с подписанием других игроков

  • 06.08.2021 06:49
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ПСЖ начал переговоры с Месси. Его контракт с Барсой заблокировала Ла Лига
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист-инсайдер Фабрицио Романо рассказал о развитии событий после такого как Ла Лига заблокировала подписание контракта между Лионелем Месси и «Барселоной»:

«Месси находился в Барселоне для подписания контракта. Не было никакого напряжения – достигнуто полное согласие, и даже объявление о контракте было запланировано.

Однако «Барселона» сказала Лео, что все усилия заблокированы Ла Лигой, и они не могут подписать контракт сейчас. Проблемы у каталонцев также и с подписанием других игроков.

Месси высоко ценит честность Лапорты. ПСЖ уже начал прямые переговоры (с Месси)».

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Источник — Sport.ua

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