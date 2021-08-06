ПСЖ начал переговоры с Месси. Его контракт с Барсой заблокировала Ла Лига

Журналист-инсайдер Фабрицио Романо рассказал о развитии событий после такого как Ла Лига заблокировала подписание контракта между Лионелем Месси и «Барселоной»:
«Месси находился в Барселоне для подписания контракта. Не было никакого напряжения – достигнуто полное согласие, и даже объявление о контракте было запланировано.
Однако «Барселона» сказала Лео, что все усилия заблокированы Ла Лигой, и они не могут подписать контракт сейчас. Проблемы у каталонцев также и с подписанием других игроков.
Месси высоко ценит честность Лапорты. ПСЖ уже начал прямые переговоры (с Месси)».
Месси в шоке! Все было готово к подписанию 5-летнего контракта с Барсой
Messi was in Barcelona to sign the contract 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021
No tension - total agreement & announcement scheduled.
Barça told Leo they’re blocked by La Liga & not able to sign now.
Issues also with other players.
Messi appreciated Laporta’s honesty.
PSG already started direct contacts 🇫🇷 pic.twitter.com/O0BBEZYU57
Источник — Sport.ua
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