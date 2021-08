ПСЖ начал переговоры с Месси. Его контракт с Барсой заблокировала Ла Лига

Журналист-инсайдер Фабрицио Романо рассказал о развитии событий после такого как Ла Лига заблокировала подписание контракта между Лионелем Месси и «Барселоной»:

«Месси находился в Барселоне для подписания контракта. Не было никакого напряжения – достигнуто полное согласие, и даже объявление о контракте было запланировано.

Однако «Барселона» сказала Лео, что все усилия заблокированы Ла Лигой, и они не могут подписать контракт сейчас. Проблемы у каталонцев также и с подписанием других игроков.

Месси высоко ценит честность Лапорты. ПСЖ уже начал прямые переговоры (с Месси)».

Месси в шоке! Все было готово к подписанию 5-летнего контракта с Барсой

Messi was in Barcelona to sign the contract 🇦🇷



No tension - total agreement & announcement scheduled.



Barça told Leo they’re blocked by La Liga & not able to sign now.



Issues also with other players.



Messi appreciated Laporta’s honesty.



