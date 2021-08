ОФИЦИАЛЬНО. Грилиш перешел из Астон Виллы в Ман Сити за 120 млн евро

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш из «Астон Виллы» перешел в клуб «Манчестер Сити».

Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на 6 лет, до июня 2027 года. Грилиш будет играть под номером 10.

По неофициальным данным, «Астон Вилла» получит за своего лидера около 120 млн евро. Футболист уже провел встречу с главным тренером «Ман Сити» Пепом Гвардиолой.

В минувшем сезоне Грилиш сыграл за «Астон Виллу» 27 матчей и забил 7 голов. В его активе 12 игр в составе сборной Англии, с которой он занял второе место на Евро-2020.

