ОФИЦИАЛЬНО. Грилиш перешел из Астон Виллы в Ман Сити за 120 млн евро

Контракт игрока с «горожанами» подписан на 6 лет, до лета 2027 года

  • 05.08.2021 22:23
  • 3047 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Грилиш перешел из Астон Виллы в Ман Сити за 120 млн евро
© ФК Манчестер Сити. Джек Грилиш

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш из «Астон Виллы» перешел в клуб «Манчестер Сити». 

Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на 6 лет, до июня 2027 года. Грилиш будет играть под номером 10.

По неофициальным данным, «Астон Вилла» получит за своего лидера около 120 млн евро. Футболист уже провел встречу с главным тренером «Ман Сити» Пепом Гвардиолой.

В минувшем сезоне Грилиш сыграл за «Астон Виллу» 27 матчей и забил 7 голов. В его активе 12 игр в составе сборной Англии, с которой он занял второе место на Евро-2020.

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Источник — ФК Манчестер Сити

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 23:08
    0
    euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 23:07
    Раньше когда покупали кого-то на вес золота это считалось верхом цены.
    А теперь например Лукаку. 93 кг.
    120-130 млн.евро
    Больше 1,3 -1,4 млн евро за 1кг живого веса!
    Золотом было бы дешевле (1 кг золота 60.000 долларов).
    /
    80 кг Грилиша обошлись по 1,5 млн за 1кг!!!
    Да! Поднялись цены , со времен плантаторов, на невольничьем рынке.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 05.08.2021 23:07
    0
    Раньше когда покупали кого-то на вес золота это считалось верхом цены.
    А теперь например Лукаку. 93 кг.
    120-130 млн.евро
    Больше 1,3 -1,4 млн евро за 1кг живого веса!
    Золотом было бы дешевле (1 кг золота 60.000 долларов).
    /
    80 кг Грилиша обошлись по 1,5 млн за 1кг!!!
    Ссылка
    barley ear
      barley ear, 05.08.2021 22:55
    -1
    Шикарное пополнение.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 05.08.2021 22:46
    -1
    Грилиш реально крут, по сегодняшним меркам адекватная цена
    Ссылка
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 05.08.2021 22:43
    -2
    зачем , если Месси свободный агент?
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 05.08.2021 22:42
    0
    Шейхи зовсім з глузду з'їхали. Що ПСЖ, що МС скуповуються на мільярди, а ЛЧ не можуть виграти.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 05.08.2021 22:41
    -1
    Шейх с комплексом неполноценности машет баблом перед носом бриташек, вот на что это похоже
    Ссылка
    rasta13
      rasta13, 05.08.2021 22:40
    0
    Хороший полузащитник, лидером Астон Вилы был.
    Ссылка
    Predator
      Predator, 05.08.2021 22:32
    -1
    Не понятно за какого-то Гришу давать 120 лямов
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 05.08.2021 22:31
    -2
    где-то напрягся один Трабзонспор
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