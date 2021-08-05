ОФИЦИАЛЬНО. Грилиш перешел из Астон Виллы в Ман Сити за 120 млн евро

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш из «Астон Виллы» перешел в клуб «Манчестер Сити».
Полузащитник подписал контракт с «горожанами» на 6 лет, до июня 2027 года. Грилиш будет играть под номером 10.
По неофициальным данным, «Астон Вилла» получит за своего лидера около 120 млн евро. Футболист уже провел встречу с главным тренером «Ман Сити» Пепом Гвардиолой.
В минувшем сезоне Грилиш сыграл за «Астон Виллу» 27 матчей и забил 7 голов. В его активе 12 игр в составе сборной Англии, с которой он занял второе место на Евро-2020.
HE'S HERE!— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.
Welcome to City, Jack! 💙
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL
Introducing...our new number 🔟— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/yb4fSSnEmg
🗣 "Playing under the best manager in the world was something that I couldn't really turn down!" 🤩@JackGrealish speaks to City TV for the first time in blue! 💙— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
Источник — ФК Манчестер Сити
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А теперь например Лукаку. 93 кг.
120-130 млн.евро
Больше 1,3 -1,4 млн евро за 1кг живого веса!
Золотом было бы дешевле (1 кг золота 60.000 долларов).
/
80 кг Грилиша обошлись по 1,5 млн за 1кг!!!
А теперь например Лукаку. 93 кг.
120-130 млн.евро
Больше 1,3 -1,4 млн евро за 1кг живого веса!
Золотом было бы дешевле (1 кг золота 60.000 долларов).
/
80 кг Грилиша обошлись по 1,5 млн за 1кг!!!
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