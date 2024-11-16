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  4. Жюль КУНДЕ: «Футбол уже не столь интересен для меня, как раньше»
Испания
16 ноября 2024, 16:13 |
441
0

Жюль КУНДЕ: «Футбол уже не столь интересен для меня, как раньше»

Фулбек «Барселоны» высказался о своих планах на будущее

16 ноября 2024, 16:13 |
441
0
Жюль КУНДЕ: «Футбол уже не столь интересен для меня, как раньше»
Getty Images/Global images Ukraine. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде рассказал свои планы на будущее:

«Это тяжело, потому что у меня много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я тоже хотел бы помогать другим. Я не вижу себя тренером. Но я считаю отношения между игроком и тренером очень интересными. Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно.

Футбол уже не столь интересен для меня, как раньше. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной».

В нынешнем сезоне 26-летний Кунде провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ».

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Іван Распутін Источник: Marca
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