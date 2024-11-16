Жюль КУНДЕ: «Футбол уже не столь интересен для меня, как раньше»
Фулбек «Барселоны» высказался о своих планах на будущее
Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде рассказал свои планы на будущее:
«Это тяжело, потому что у меня много интересов. Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности. Я тоже хотел бы помогать другим. Я не вижу себя тренером. Но я считаю отношения между игроком и тренером очень интересными. Это слишком большой стресс. Быть тренером очень сложно.
Футбол уже не столь интересен для меня, как раньше. Теперь это моя работа. Когда я начинал, моя жизнь вне поля была второстепенной».
В нынешнем сезоне 26-летний Кунде провел за «Барселону» во всех турнирах 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевых передачи.
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ».
🚨🗣️ Koundé: "Mentiría si dijera que me gusta el fútbol tanto como antes: antes era mi carrera y ahora, mi trabajo"https://t.co/goixGHHbFY— MARCA (@marca) November 16, 2024
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