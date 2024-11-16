Украина. Премьер лига16 ноября 2024, 16:11 |
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Бывший лидер Полесья нашел новую команду в УПЛ
Танковский перейдет в Зарю
16 ноября 2024, 16:11 |
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Полузащитник Вячеслав Танковский, который с лета находится в статусе свободного агента, в ближайшее время перейдет в состав «Зари».
Один из лидеров «Полесья» покинул команду после того, как наставником стал Имад Ашур. Долгое время Танковский не мог найти новый клуб, но в последнее время поддерживал форму с «Зарей».
29-летний игрок в минувшем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче.
«Заря» после 13 сыгранных матчей идет на 10-й позиции УПЛ.
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