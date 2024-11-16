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Украина. Премьер лига
16 ноября 2024, 16:11 |
1896
0

Бывший лидер Полесья нашел новую команду в УПЛ

Танковский перейдет в Зарю

16 ноября 2024, 16:11 |
1896
0
Бывший лидер Полесья нашел новую команду в УПЛ
ФК Полесье. Вячеслав Танковский

Полузащитник Вячеслав Танковский, который с лета находится в статусе свободного агента, в ближайшее время перейдет в состав «Зари».

Один из лидеров «Полесья» покинул команду после того, как наставником стал Имад Ашур. Долгое время Танковский не мог найти новый клуб, но в последнее время поддерживал форму с «Зарей».

29-летний игрок в минувшем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче.

«Заря» после 13 сыгранных матчей идет на 10-й позиции УПЛ.

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Заря Луганск Полесье Житомир Вячеслав Танковский трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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