Бывший лидер Полесья нашел новую команду в УПЛ

Полузащитник Вячеслав Танковский, который с лета находится в статусе свободного агента, в ближайшее время перейдет в состав «Зари».

Один из лидеров «Полесья» покинул команду после того, как наставником стал Имад Ашур. Долгое время Танковский не мог найти новый клуб, но в последнее время поддерживал форму с «Зарей».

29-летний игрок в минувшем сезоне забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче.

«Заря» после 13 сыгранных матчей идет на 10-й позиции УПЛ.