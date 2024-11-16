Источник: матч сборной Украины под угрозой срыва. Известна причина

В субботу, 16 ноября, должен состояться матч 5-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций между национальными сборными Грузии и Украины. Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

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Однако, по информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, игра может быть перенесена на 17 ноября. Дело в том, что в Батуми, городе проведения поединка, продолжается обильный дождь, из-за которого есть сомнения в состоянии газона.

Решение о проведении или переносе матча будут принимать арбитры и делегат поединка, которые скоро прибудут на стадион.