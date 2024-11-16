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  4. У Реала 25 травм за три месяца. В команде не понимают, что случилось
Испания
16 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:19
319
2

У Реала 25 травм за три месяца. В команде не понимают, что случилось

Проблемный период у мадридского клуба

16 ноября 2024, 17:12 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:19
319
2
У Реала 25 травм за три месяца. В команде не понимают, что случилось
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам матча минувшего тура чемпионата Испании еще три игрока «Реала» получили травмы – Эдер Милитао, который выбыл до конца сезона, а также Лукас Васкес и Родриго, которые пропустят до месяца.

Всего в нынешнем сезоне у футболистов «Реала» уже 25 различных травм у 17 игроков. Дани Карвахаль не сыграет до конца сезона, снова есть проблемы у Тибо Куртуа, Орельена Тчуамени и других.

Сообщается, что в команде многие недовольны работой главного тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, методы работы которого считают старомодными. При этом у него уже возникли конфликты с тренером Карло Анчелотти по поводу нагрузок и восстановления, однако отношения между специалистами остаются рабочими.

В СМИ не исключают, что клуб все же проведет реорганизацию отдела физической подготовки и медштаба, если количество травм не начнет снижаться.

В «Реале» все еще не разобрались с причиной проблем. Анчелотти публично высказывает мнение, что все это связано с тяжелым графиком и небольшим количеством времени на восстановление между матчами.

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Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 2
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Gargantua81
график сумасшедший, двух составов у них нет и все против них играют в высоком темпе.
у Лобановского не зря была "выездная модель", стираются коленки у живых людей.
шовковский молодец, что сразу это понял и играет фактически двумя составами.
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OKs100
Скорее всего ещё травмируются 15-20 человек до конца года.
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