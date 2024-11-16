У Реала 25 травм за три месяца. В команде не понимают, что случилось
Проблемный период у мадридского клуба
По итогам матча минувшего тура чемпионата Испании еще три игрока «Реала» получили травмы – Эдер Милитао, который выбыл до конца сезона, а также Лукас Васкес и Родриго, которые пропустят до месяца.
Всего в нынешнем сезоне у футболистов «Реала» уже 25 различных травм у 17 игроков. Дани Карвахаль не сыграет до конца сезона, снова есть проблемы у Тибо Куртуа, Орельена Тчуамени и других.
Сообщается, что в команде многие недовольны работой главного тренера по физической подготовке Антонио Пинтуса, методы работы которого считают старомодными. При этом у него уже возникли конфликты с тренером Карло Анчелотти по поводу нагрузок и восстановления, однако отношения между специалистами остаются рабочими.
В СМИ не исключают, что клуб все же проведет реорганизацию отдела физической подготовки и медштаба, если количество травм не начнет снижаться.
В «Реале» все еще не разобрались с причиной проблем. Анчелотти публично высказывает мнение, что все это связано с тяжелым графиком и небольшим количеством времени на восстановление между матчами.
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Игорь Михайлович ответил всего двумя словами
Колос забил один гол
у Лобановского не зря была "выездная модель", стираются коленки у живых людей.
шовковский молодец, что сразу это понял и играет фактически двумя составами.