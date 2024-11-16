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  4. ФОТО. Алькарас прибыл в Малагу на последний турнир Надаля
ATP
16 ноября 2024, 16:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:29
361
0

ФОТО. Алькарас прибыл в Малагу на последний турнир Надаля

Турнир Кубка Дэвиса, который пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге, станет последним в карьере Рафы

16 ноября 2024, 16:47 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:29
361
0
ФОТО. Алькарас прибыл в Малагу на последний турнир Надаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанец Карлос Алькарас (ATP 3) прибыл в Малагу, где 19-24 ноября пройдет плей-офф Кубка Дэвиса. Рафаэль Надаль ранее объявил, что завершит карьеру именно на этом турнире, и в данный момент сосредоточен на подготовке к своему последнему выступлению.

«Этот турнир станет для меня заключительным в сезоне и, пожалуй, одним из самых важных в карьере, – отметил Алькарас. – Это будет финальное выступление Рафы, и я счастлив, что смогу быть рядом с ним в эти моменты на корте».

«Конечно, это Кубок Дэвиса, и я с детства мечтал выиграть его для Испании. В этом году у нас есть уникальный шанс, и я сделаю все, чтобы помочь команде завоевать трофей.

Однако для меня особенно важно, чтобы Рафа завершил свою невероятную карьеру победой. Это будет очень эмоциональный и значимый турнир для нас всех».

Финальный этап Кубка Дэвиса обещает стать не только спортивным, но и историческим событием, которое войдет в историю, как заключительный аккорд легендарного испанца.


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Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль Кубок Дэвиса завершение карьеры
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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