ФОТО. Алькарас прибыл в Малагу на последний турнир Надаля

Испанец Карлос Алькарас (ATP 3) прибыл в Малагу, где 19-24 ноября пройдет плей-офф Кубка Дэвиса. Рафаэль Надаль ранее объявил, что завершит карьеру именно на этом турнире, и в данный момент сосредоточен на подготовке к своему последнему выступлению.



«Этот турнир станет для меня заключительным в сезоне и, пожалуй, одним из самых важных в карьере, – отметил Алькарас. – Это будет финальное выступление Рафы, и я счастлив, что смогу быть рядом с ним в эти моменты на корте».

«Конечно, это Кубок Дэвиса, и я с детства мечтал выиграть его для Испании. В этом году у нас есть уникальный шанс, и я сделаю все, чтобы помочь команде завоевать трофей.

Однако для меня особенно важно, чтобы Рафа завершил свою невероятную карьеру победой. Это будет очень эмоциональный и значимый турнир для нас всех».

Финальный этап Кубка Дэвиса обещает стать не только спортивным, но и историческим событием, которое войдет в историю, как заключительный аккорд легендарного испанца.







