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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Жду голов от Довбика и Яремчука»
Лига наций
16 ноября 2024, 16:19 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:57
297
3

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Жду голов от Довбика и Яремчука»

Бывший защитник сборной Украины делает ставку на волевые качества

16 ноября 2024, 16:19 | Обновлено 16 ноября 2024, 16:57
297
3
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Жду голов от Довбика и Яремчука»
Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций между сборными Грузии и Украины:

«В Батуми большое значение будут иметь волевые качества. Надеюсь, что сегодня бойцовский характер у подопечных Сергея Реброва будет крепче. А в том, что класс украинской сборной выше – не сомневаюсь. Эти факторы и должны помочь гостям одержать верх – 2:1.

Кто забьет? Артем Довбик и Роман Яремчук, которые в самый нужный момент должны напомнить о себе».

Сообщалось, что сборные Украины и Грузии определились с игровой формой на матч Лиги наций.

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Источник: матч сборной Украины под угрозой срыва. Известна причина
ВИДЕО. Спасение стадиона в Батуми перед матчем Грузия – Украина
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Грузия - Украина Артем Довбик Роман Яремчук Сергей Ребров Артем Федецкий инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 3
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MIRRA
Всі чекають, але вони андоррам і мальтам можуть лише забивати....
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Ddd196
А чому про захист не каже ?
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