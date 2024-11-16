Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Жду голов от Довбика и Яремчука»

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций между сборными Грузии и Украины:

«В Батуми большое значение будут иметь волевые качества. Надеюсь, что сегодня бойцовский характер у подопечных Сергея Реброва будет крепче. А в том, что класс украинской сборной выше – не сомневаюсь. Эти факторы и должны помочь гостям одержать верх – 2:1.

Кто забьет? Артем Довбик и Роман Яремчук, которые в самый нужный момент должны напомнить о себе».

Сообщалось, что сборные Украины и Грузии определились с игровой формой на матч Лиги наций.