Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Жду голов от Довбика и Яремчука»
Бывший защитник сборной Украины делает ставку на волевые качества
Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на поединок Лиги наций между сборными Грузии и Украины:
«В Батуми большое значение будут иметь волевые качества. Надеюсь, что сегодня бойцовский характер у подопечных Сергея Реброва будет крепче. А в том, что класс украинской сборной выше – не сомневаюсь. Эти факторы и должны помочь гостям одержать верх – 2:1.
Кто забьет? Артем Довбик и Роман Яремчук, которые в самый нужный момент должны напомнить о себе».
Сообщалось, что сборные Украины и Грузии определились с игровой формой на матч Лиги наций.
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