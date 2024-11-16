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ITF
16 ноября 2024, 17:24 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:30
554
0

«То, что не сыграет Костюк...» Капитан, игроки Австрии – о матче с Украиной

Матчевое противостояние команд в плей-офф КБДК состоится 16–17 ноября

16 ноября 2024, 17:24 | Обновлено 16 ноября 2024, 17:30
554
0
«То, что не сыграет Костюк...» Капитан, игроки Австрии – о матче с Украиной

Тренер и игроки женской сборной Австрии по теннису высказались о предстоящем матчевом противостоянии против команды Украины в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг:

Марион Маруска [капитан]: «Это было сложное решение, но, я думаю, что Пашек - это просто лучший выбор соперницы на матч против Цуренко. Для меня не была неожиданностью заявка украинцами Цуренко и Завацкой в первый день. Я этого и ожидала и это и произошло. Что касается наших шансов, я думаю, что мы хорошо подготовлены. Мы приехали вовремя, мы хорошо потренировались за эти несколько дней. Я считаю, что многое будет зависеть от того, как мы будем чувствовать себя именно в игровой день».

Тамира Пашек: «Цуренко - очень опытная теннисистка, мы почти одного возраста. Так что я знаю ее очень давно. Она очень хорошо работает ногами, играет качественно, у нее довольно плоские удары, но она также может и добавить разнообразия. Это точно будет интересный матч. Я попробую сделать все, что в моих силах, показать много вариативной игры, но оставаться при этом агрессивной, играть в активный теннис. И тогда увидим, что из этого получится. То, что не сыграет Костюк, значительно повышает наши шансы. Но как бы там ни было, как уже говорила Марион Маруска и Юрген Мельцер (спортивный директор Федерации тенниса Австрии и капитан сборной в Кубке Дэвиса) мы все равно андердоги этой встречи, если смотреть на рейтинг. Подготовка у нас была замечательная, мы хорошо потренировались, нас тепло встретили. Действительно очень теплый прием сразу же с первого дня. Мы чувствуем себя как дома. Конечно, я очень рада, что снова буду соревноваться в составе своей сборной».

Синья Краус: «Здесь хорошие условия. Уютный зал, покрытие тоже приятное. Мы однозначно хорошо потренировались за эти несколько дней, поэтому я чувствую себя комфортно. Надеюсь, что я также смогу выступить как положено в завтрашнем матче. Раньше я видела, как играет Завацкая, но я никогда не играла против нее. Я думаю, что Марион еще пересмотрит несколько ее видео. Также, я думаю, что она следила за тренировками девушек. Это означает, что мы - и с помощью Юргена тоже - сможем составить все в целостный план на игру. Поэтому, я надеюсь, что мы будем хорошо подготовлены. Отсутствие Марты Костюк - для кого-то стало большим сюрпризом, для кого-то - меньшим. Так или иначе, украинки, конечно, являются фаворитками этого матча. Но мы просто будем делать все, что в наших силах, и надеяться на положительный результат в итоге».

16–17 ноября женская сборная Украины по теннису проведет матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии. Противостояние пройдет на хардовых кортах McKinney в Далласе, штат Техас. Организацией «домашнего» для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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