ОФИЦИАЛЬНО. МЮ и Реал договорились о трансфере Варана

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил договоренность с «Реалом» о переходе центрального защитника Рафаэля Варана.

Трансфер оценивается в 34 миллиона фунтов и бонусы, однако игроку еще нужно пройти медосмотр и подписать контракт.

28-летний Варан провел за «Реал» 360 матчей. Выиграл три чемпионата Испании, Кубок Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре Клубных чемпионата мира.

Со сборной Франции выиграл чемпионат мира-2018.

Летом мадридский клуб потерял двух основных защитников - ранее команду покинул Серхио Рамос, который перебрался в ПСЖ.



𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋



We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC