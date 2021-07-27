ОФИЦИАЛЬНО. МЮ и Реал договорились о трансфере Варана

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил договоренность с «Реалом» о переходе центрального защитника Рафаэля Варана.
Трансфер оценивается в 34 миллиона фунтов и бонусы, однако игроку еще нужно пройти медосмотр и подписать контракт.
28-летний Варан провел за «Реал» 360 матчей. Выиграл три чемпионата Испании, Кубок Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре Клубных чемпионата мира.
Со сборной Франции выиграл чемпионат мира-2018.
Летом мадридский клуб потерял двух основных защитников - ранее команду покинул Серхио Рамос, который перебрался в ПСЖ.
𝗕𝗼𝗻𝘀𝗼𝗶𝗿, 𝗥𝗲𝗱𝘀 👋— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021
We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! 🔴⚪️⚫️#MUFC
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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