ОФИЦИАЛЬНО. МЮ и Реал договорились о трансфере Варана

Французский защитник продолжит карьеру в Манчестере

  • 27.07.2021 21:23
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ОФИЦИАЛЬНО. МЮ и Реал договорились о трансфере Варана
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил договоренность с «Реалом» о переходе центрального защитника Рафаэля Варана.

Трансфер оценивается в 34 миллиона фунтов и бонусы, однако игроку еще нужно пройти медосмотр и подписать контракт.

28-летний Варан провел за «Реал» 360 матчей. Выиграл три чемпионата Испании, Кубок Испании, четыре трофея Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и четыре Клубных чемпионата мира.

Со сборной Франции выиграл чемпионат мира-2018.

Летом мадридский клуб потерял двух основных защитников - ранее команду покинул Серхио Рамос, который перебрался в ПСЖ.
 

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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