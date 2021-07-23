ОФИЦИАЛЬНО. Джейдон Санчо - игрок Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил подписание атакующего полузащитника Джейдона Санчо.
Клуб договорился с «Боруссией» Дортмунд о трансфере еще во время Евро-2020, но лишь сейчас игрок прошел медосмотр в МЮ и оформил контракт.
Договор подписан на 5 лет. Сумма трансфера оценивается в 85 миллионов евро и бонусы.
21-летний Санчо в составе дортмундской команды забил 50 голов и сделал 64 ассиста за 4 сезона.
This is his home.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
This is where he belongs.
Jadon Sancho is 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗.#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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