ОФИЦИАЛЬНО. Джейдон Санчо - игрок Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил подписание атакующего полузащитника Джейдона Санчо.

Клуб договорился с «Боруссией» Дортмунд о трансфере еще во время Евро-2020, но лишь сейчас игрок прошел медосмотр в МЮ и оформил контракт.

Договор подписан на 5 лет. Сумма трансфера оценивается в 85 миллионов евро и бонусы.

21-летний Санчо в составе дортмундской команды забил 50 голов и сделал 64 ассиста за 4 сезона.



