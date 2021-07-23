ОФИЦИАЛЬНО. Джейдон Санчо - игрок Манчестер Юнайтед

Игрок подписал контракт с английским клубом

  • 23.07.2021 15:08
  • 744 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Джейдон Санчо - игрок Манчестер Юнайтед
© manutd.com

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте подтвердил подписание атакующего полузащитника Джейдона Санчо.

Клуб договорился с «Боруссией» Дортмунд о трансфере еще во время Евро-2020, но лишь сейчас игрок прошел медосмотр в МЮ и оформил контракт.

Договор подписан на 5 лет. Сумма трансфера оценивается в 85 миллионов евро и бонусы.

21-летний Санчо в составе дортмундской команды забил 50 голов и сделал 64 ассиста за 4 сезона.
 

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(1 голос)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.07.2021 15:32
    0
    Ще один гравець на посилення, хоча там і так є кому грати. Їм би тренера нормального ( на мою суб'єктивну думку, з Сульшером вони не виграють АПЛ чи ЛЧ ).
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 23.07.2021 15:27
    0
    Ну це я розумію адекватна ціна, а не Грізман 30 років -60 млн.Санчо тільки 21 і на преспективу він як може і дати клубу багато так і в майбутьньому можна продати і як мінімум повернути якісь кошти.А Грізман максимум два- три сезонни на високому рівні, а дальше МЛС, з його апетитами по зарплаті.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 23.07.2021 15:21
    0
    Безусловно хорошее приобретение
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 23.07.2021 15:32
    0
    Ще один гравець на посилення, хоча там і так є кому грати. Їм би тренера нормального ( на мою суб'єктивну думку, з Сульшером вони не виграють АПЛ чи ЛЧ ).
    Ссылка
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 23.07.2021 15:27
    0
    Ну це я розумію адекватна ціна, а не Грізман 30 років -60 млн.Санчо тільки 21 і на преспективу він як може і дати клубу багато так і в майбутьньому можна продати і як мінімум повернути якісь кошти.А Грізман максимум два- три сезонни на високому рівні, а дальше МЛС, з його апетитами по зарплаті.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 23.07.2021 15:21
    0
    Безусловно хорошее приобретение
    Ссылка
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