ВИДЕО. Футболисты подрались: в ход пошел огнетушитель

Ответный поединок 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Минейро» и «Бокой Хуниорс» завершился массовой дракой между футболистами команд.

Оба матча завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее был «Атлетико Минейро» — 3:1. После матча игроки подрались в подтрибунном помещении. Защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо даже попытался использовать огнетушитель, который сорвал со стены.

В 1/4 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» сыграет с победителем противостояния «Архентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт».

Just Marcos Rojo ready to kill someone with a fire extinguisher for Boca. No biggie. pic.twitter.com/ADc4zlGUT3