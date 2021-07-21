ВИДЕО. Футболисты подрались: в ход пошел огнетушитель

Поединок между «Атлетико Минейро» и «Бокой Хуниорс» закончился массовой стычкой

  • 21.07.2021 14:28
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ВИДЕО. Футболисты подрались: в ход пошел огнетушитель
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ответный поединок 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Минейро» и «Бокой Хуниорс» завершился массовой дракой между футболистами команд.

Оба матча завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее был «Атлетико Минейро» — 3:1. После матча игроки подрались в подтрибунном помещении. Защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо даже попытался использовать огнетушитель, который сорвал со стены.

В 1/4 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» сыграет с победителем противостояния «Архентинос Хуниорс» — «Ривер Плейт».

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