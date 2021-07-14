Италия-2021: атипичная или типичная?

Блогер Sport.ua не соглашается с мнением экспертов относительно уникальности нынешней cборной Италии

  • 14.07.2021 09:00
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Италия-2021: атипичная или типичная?
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нынче непрерывно увеличивается число впечатленных игрой сборной Италии. Нередко в этом славильном хоре слышатся удивленные нотки: «такой Италии мы никогда не видели», «где традиционное катеначчо?», «Италия 100 лет не играла в такой агрессивный футбол», «на смену оборонительному футболу итальянцы предложили футбол атакующий» и т. п. Честно говоря, такие утверждения многочисленных экспертов вызывают у меня улыбку и вопрос: когда и где сборная Италии играла в катеначчо, которое какое-то время действительно царило в итальянском клубном футболе?

О временах итальянских триумфов 1930-х гг. нам мало что известно. Как правило, это перепевы с чужих голосов. Поэтому оставим в покое то время, заметим лишь, что, например, на чемпионате мира-1934 «Скуадра Адзурра» забила 12 голов в 5 матчах (в среднем 2,4 за игру), на Олимпиаде-1936 в Берлине – 13 мячей в 4 матчах (в среднем 3,25 за игру), на чемпионате мира-1938 – 11 голов в 4 матчах (в среднем 2,75 за игру). Все три турнира команда, возглавляемая Витторио Поццо, выиграла. Красноречиво, не правда ли? Но перенесемся во вторую половину ХХ столетия.

И защищаться, и атаковать

Итальянское еврочемпионство-1968 стало возможным не без помощи Фортуны (жеребьевка определила победителя поединка с СССР в полуфинале после нулевой ничьей). Однако во всех без исключения играх того турнира будущие чемпионы старались играть первым номером: с советской командой были немного острее при сложных дождевых условиях в Неаполе, в первом финале против югославов вынуждены были идти вперед, ведь пропустили гол в первом тайме и в течение второй половины встречи пытались отыграться, в конце концов, Анджело Доменгини незадолго до финального свистка счет сравнял. А в переигровке апеннинцы не отложили дело в долгий ящик, а захватили инициативу с первых минут поединка, уже в первом тайме забив дважды и установив окончательный счет игры.

Игра итальянцев на чемпионате мира-1970 получила одобрительные отзывы специалистов, а полуфинал против западных немцев, выигранный апеннинцами со счетом 4:3 в дополнительное время, проходит в футбольной историографии под ником «Игра столетия». Не так давно внимательно пересмотрел эту игру. Какой защитный футбол, вы о чем вообще? Воистину: нашла коса на камень! Обе команды подарили зрителям яркий многоголевой спектакль, продемонстрировав прекрасную физическую готовность, желание, как штампованно отмечали классики, «искать счастья в атаке». Добавлю к этому, что четвертьфинал против хозяев турнира – мексиканцев – итальянцы также сыграли первым номером. Правда, этому поспособствовал достаточно быстро пропущенный гол, на который европейцы, однако, ответили четырьмя, не останавливаясь до финального свистка. Финал мундиаля-1970 с Бразилией – да, можно сказать, что Италия больше провела в обороне. Однако дело здесь не в тактике, а скорее в более высоком исполнительском мастерстве Пеле и его партнеров, а также изнуренности итальянцев после полуфинала с западными немцами. Тем не менее, в первом тайме наблюдалась вполне равная игра, а свой гол Роберто Бонинсенья забил после успешно примененного прессинга. В любом случае, к катеначчо стилистика итальянцев в той игре не имела никакого отношения. А вот мобильные фланги – Анджело Доменгини – Джачинто Факкетти (кто из них форвард, а кто оборонец, судя по той игре, и не скажешь) – это был фирменный стиль той команды.

На чемпионате мира-1974 Италия сыграла неудачно. Однако неатакующим ее футбол не назовешь. В решающей игре за выход из группы против поляков до определенного времени шла борьба на встречных курсах, в первом тайме своими моментами лучше распорядились поляки. А вот весь второй тайм подопечные Феруччо Валькареджи просидели на воротах соперников, но смогли забить лишь однажды усилиями Фабио Капелло. Опять же о футболе от обороны в исполнении «Скуадры Адзурры» речь не шла.

На мундиале-1978 команда Энцо Беарзота показала неплохой футбол, став единственной командой, одолевшей будущих чемпионов мира – аргентинцев. Та игра шла на встречных курсах и выглядела весьма привлекательно. Не могу такого сказать о поединке между итальянцами и нидерландцами, фактически ставшем полуфиналом, формально таковым не являясь, из-за формулы с двумя групповыми турнирами. Апеннинцев против «оранжевых» устраивала только победа, и они ринулись ее добывать, захватив инициативу, открыв счет и не реализовав вслед за этим ряд благоприятных для взятия ворот ситуаций. После перерыва основатели «тотального футбола» забили дважды, выиграв в итоге матч, но «Скуадра Адзурра» регулярно создавала опасность у ворот возле ворот соперников, и ни в коем случае о катеначчо с ее стороны речь не шла. Правда, скорости в том матче меня нынешнего уж никак не впечатлили: по теперешним меркам игра была весьма медленной. Поединок за 3-е место против бразильцев также напоминал улицу именно с двусторонним движением, однако Паоло Росси не всегда успешно распоряжался своими моментами при счете 1:0 в пользу команды Энцо Беарзота (отличился у «Скуадры» Франко Каузио), а вот Нелинью и Дирсеу не упускали своих возможностей.

На мундиале-1982 мы увидели две разные Италии: неэффективную на групповой стадии и сверхэффективную в дальнейшем. Матч Бразилия – Италия вошел в сокровищницу мирового футбола. Игру смотрел на одном дыхании, да и теперь не отказываю себе в удовольствии время от времени ее пересматривать. Какой футбол! О каком катеначчо здесь вообще речь? Изысканное мастерство игроков двух классных команд, одна из которых стала лучшей благодаря успешно выбранной тактике и некоторой заносчивости оппонентов! Как там тогда формулировалась философия футбола от Теле Сантаны: «Вы нам забьете сколько сможете, а мы на один больше». Некоторые даже вторую часть фразы формулировали так: «А мы – сколько захотим». Тем не менее, Италия-82 наглядно продемонстрировала: футбол должен быть сбалансированным, и состоит он не только из нападения, хотя именно представитель итальянской атаки – незабвенный Паоло Росси – стал лучшим бомбардиром и игроком того чемпионата. Лидер бразильцев Зико, правда, назвал то поражение «днем, когда умер футбол». А вот британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон возразил легендарному бразильцу: «Это, скорее, день, когда умерла наивность в футболе». Я, в свою очередь, предложил бы такое определение: «День, когда умерла игра в мяч, а родился именно футбол». Именно Италия-82 сделала бразильцев гибче тактически, что и вылилось в достижения «желто-зеленых» на последующих мировых форумах в 1990-е и нулевые годы.

Защитить титул в 1986 г. итальянцы не смогли: звезды предыдущего мундиаля постарели, а новое поколение не смогло их эффективно заменить. Атакующий или защитный футбол демонстрировала Италия на полях Мексики в 1986 г.? Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Однако следует признать, что французам в плей-офф итальянцы уступили по игре. В то же время стали единственной командой на турнире, не проигравшей будущим чемпионам мира – аргентинцам во главе с Диего Марадоной. Вот в той игре можно сказать, что Италия играла от обороны. Однако этому, как по мне, поспособствовал быстрый итальянский гол: уже на 6-й минуте счет открыл Алессандро Альтобелли.

Euro-88, несомненно, памятно нашим болельщикам. Советская команда во главе с Валерием Лобановским практически полностью состояла из украинцев. В полуфинале наши парни продемонстрировали итальянцам образец прессинга, к которому команда Адзельо Вичини, уверенно выглядевшая на групповой стадии (западным немцам в частности забил нынешний наставник сборной Италии Роберто Манчини), готовой не была.

А вот на домашнем мундиале-90 итальянцы в каждом матче создавали множество моментов около ворот соперников, одновременно мало что позволяя тем сделать у своих ворот. Иногда итальянцев подводила реализация, но футбол в их исполнении действительно радовал глаз. Роберто Баджо и Сальваторе Скилаччи получили немало восторженных эпитетов за свою игру в то лето. Проигрыш в полуфинале аргентинцам в серии пенальти (а по игре Италия имела явный перевес) в Италии тогда расценили как действительно несчастный случай…

Италия-94 отличалась исключительным командным духом и умением спасать, казалось бы, безнадежные матчи. Счет 2:1 стал фирменным для итальянцев на стадии плей-офф. Матчи против нигерийцев, испанцев и болгар апеннинцы все-таки проводили с позиции силы, а определяющую роль в продвижении команды до финала сыграл талант Роберто Баджо. В финале против бразильцев итальянцы действительно сыграли вторым номером – впервые на том турнире. Голов с игры тогда забито не было, а о пенальти, не забитом Роберто Баджо, не писал разве что очень-очень ленивый спортивный медийник. Слова наставника тогдашней Италии Арриго Сакки, словно девиз «Скуадры Адзурры» всех времен: «Мне нужны игроки, умеющие выполнять любую работу, умеющие и защищаться, и атаковать».

На Euro-96 в групповых матчах против чехов и немцев – будущих финалистов турнира – итальянцы действовали первым номером, несмотря на то, что в поединке против славян вынуждены были играть второй тайм в меньшинстве. Тем не менее, они настойчиво шли вперед, однако в конце концов отыграться не смогли. Игру с немцами необходимо было выигрывать и, естественно, итальянцы старались это сделать, создав несколько выгодных моментов для взятия ворот. Но не повезло: даже пенальти Джанфранко Дзола не смог реализовать. Помню заголовки тогдашней прессы: «Италия едет домой, за билеты платит Дзола».

На мундиале-98 итальянцев вновь погубили пенальти: в четвертьфинале они уступили французам, а сама игра была довольно равной. Однако же тогдашних французов все восхваляли, прежде всего, за атакующую мощь.

Одноматчевое катеначчо

Снова проигрыш французам имел место на Euro-2000. В тот раз в финале. Игра была со взаимными шансами, но итальянцы рано поверили в победу, пропустили на последних минутах основного времени, а потом – «золотой гол» в дополнительное время. Формулу «мгновенной смерти» (пропущенный в дополнительное время гол лишает команду, допустившую это, возможности отыграться) тогда раскритиковали, и в дальнейшем от нее отказались. Что-то похожее на катеначчо, кстати, итальянцы продемонстрировали на полуфинальной стадии, играя в меньшинстве против хозяев турнира – нидерландцев. Однако, несмотря на удаление и назначенные в свои ворота пенальти, итальянцы смогли все-таки проявить настоящую волю к победе. Впрочем, именно полуфинал Euro-2000 подчеркнул эффективность закрытого футбола в исполнении «Скуадры Адзурры». Однако такая закрытость этой сборной – это, скорее, исключение, вызванное обстоятельствами, а не постоянная практика.

Заложники арбитров и «матча дружбы»

Новое столетие – новые футбольные вызовы! На мундиале-2002 в контексте сборной Италии больше шла речь не об атакующем или оборонительном футболе, а о судейском произволе в матче «Скуадры Адзурры» против южнокорейцев, которые были одними из хозяев чемпионата. В любом случае против корейцев, при всем к ним уважении, итальянцы в защитный футбол не играли.

Euro-2004 запомнилось «матчем дружбы» между датчанами и шведами. Обе команды устраивала ничья 2:2, в таком случае они проходили в плей-офф, а итальянцы ехали домой. Паритет 2:2 и был зафиксирован, а Италия с пятью очками не вышла из группы! Порадоваться яркому футболу в матче 3-го тура против болгар и победному голу Антонио Кассано на 90+4-й минуте, конечно, можно, но вряд ли тот локальный успех удовлетворил тифози. Кстати, игра тогдашних чемпионов – греков – куда как больше напоминала классическое катеначчо, чем игра любого поколения сборной Италии.

Мундиаль-2006 Италия провела ярко: уже после первого матча против Ганы (2:0 в пользу команды Марчелло Липпи) о «Скуадре Адзурре» заговорили как о претенденте на титул. «Италия снова полюбила свою сборную», – констатировал после той игры Марчелло Липпи, а президент ФИФА Йозеф Блаттер принялся расточать комплименты в адрес «Скуадры». Турнирная поступь итальянцев была весьма уверенной за исключением одного-двух матчей. Ни в одном поединке Италия не играла исключительно от обороны, в то же время меняла модель игры в зависимости от соперника. Даже в полуфинале против немцев – хозяев и по букмекерским котировкам главных фаворитов турнира – команда Липпи не строила свою игру от защиты. В эпилоге дополнительного времени полуфинальной игры «Скуадра Адзурра» оказалась куда настойчивее в нападении, чем противники.

На Euro-2008 действующие чемпионы мира стали единственной командой, не проигравшей будущим чемпионам континента – испанцам. Но играли итальянцы нестабильно: с Нидерландами уничижительное поражение 0:3 (оборона как раз тогда и развалилась), в игре с французами – сухая победа и игра первым номером.

Мундиаль-2010 команда Марчелло Липпи провалила. В статусе действующих чемпионов мира итальянцы не вышли из группы, хотя и владели инициативой во всех без исключения матчах (вроде, и соперники были не из непобедимых: Парагвай, Новая Зеландия, Словакия). На Euro-2012 мне запомнился киевский четвертьфинал Италия – Англия. Чем-то похож на нынешний финал: итальянцы также выиграли в серии пенальти, переигрывая по ходу игры родоначальников. В полуфинале против Германии шла борьба на встречных курсах, эффективнее в которой оказались итальянцы. А вот киевский финал у них не получился: Испания была лучше во всех компонентах футбола и не оставила камня на камне от обороны «Скуадры Адзурры».

Мундиаль-2014 Италия провалила, но в каждой игре действовала первым номером, и Англию снова победила (2:1), хотя то было слабое утешение. В группе европейские гранды остались позади Коста-Рики и Уругвая. На Euro-2016 итальянцы уверенно, играя первым номером, одолели с сухим счетом и Бельгию, и Испанию, а вот в игре с равными шансами против немцев уступили в серии послематчевых пенальти.

Гибкость и функция

Нынешняя Италия мне не кажется какой-то белой вороной среди своих предшественниц. Всегда симпатизировал итальянцам за гибкость тактики, кто бы ни тренировал «Скуадру Адзурру». Тщательный анализ сильных и слабых сторон противников, уважение к каждому сопернику, без какой-то чрезмерной заносчивости. Нет звезд, говорите? Уж слишком горячо не буду спорить, но командная игра итальянцев (организация игры в обороне, образцовое взаимодействие между центрбеками-сенаторами, быстрый переход из обороны в атаку, идеальное взаимопонимание между нападающими, играющими за разные клубы, и не всегда за ведущие, кстати) действительно впечатляет! Еще один фактор для победы итальянцев неочевидный, но интересный: 4-е место «Ювентуса» в серии А (когда такое было в последний раз, не припомню без поисковика). Это обусловило голод к чемпионству как защитников, так и нападающих «Старой Синьоры», которые в конце концов сыграли не последнюю роль в триумфе команды Роберто Менични. Другой фактор – исторически-цифровой. Именно 11 июля 39 лет назад Италия в третий раз стала чемпионом мира, уверенно переиграв в Мадриде западных немцев. И на этот раз эта дата стала счастливой для «Скуадры».

Главный аналитик сборной Италии Антонио Гальярди утверждает: «Роль игрока теперь не позиция, а функция». Разве здесь нет переклички с отцом персоналки Витторио Поццо или его достойным преемником в этой области Энцо Беарзотом (как Клаудио Джентиле закрыл Диего Марадону на чемпионате мира-82!)?

«Никто так не умеет терпеть, как итальянцы», – отметил по ходу Euro-2020 лучший игрок нынешнего финала Леонардо Бонуччи. И эта фраза – не повод для насмешек, а самая лучшая характеристика «Скуадры»! Сохранять холодную голову даже при суровых неудачах апеннинцы научились как нельзя лучше, несмотря на свою вроде бы южную эмоциональность. Команда Роберто Манчини играет не защитный и не в атакующий, а в сбалансированный футбол. Широкий выбор мастеровитых форвардов при формате в 5 замен позволяет варьировать линией нападения и постоянно поддерживать давление на ворота соперника, командный дух (как же они поют национальный гимн!) едва ли не наивысший в мировом футболе. Умелость и неутомимость опорника Жоржинью – еще один залог успеха. Кстати, его функции на поле перекликаются с функциями другого ориунди, но из команды 1930-х, возглавляемой Витторио Поццо, – Луисито Монти. Того называли «двуфланговым» за большой объем выполняемой работы. Такое определение целиком подходит и для Жоржинью.

Ну, и, конечно, Джанлуиджи Доннарумма! Лучший игрок Euro-2020 сполна заслужил обилия хвалебных слов. Если в его игре и были слабые стороны, то они были спрятаны в какой-то старинный ящик на этом турнире. Как по мне, в том-то и дело, что Италия не однообразна, как большинство других соискателей титула-2020, а разнообразна (как, собственно, почти всегда, просто не всегда получается это разнокрасье тактик грамотно применить, соперники также иногда попадаются тактически грамотные). И в этом во многом кроется секрет их нынешнего успеха. А превзойти рекордные 35-матчевые серии без поражений испанцев и бразильцев нынешней «Скуадре Адзурре» вполне по силам (всего-то нужно не проиграть ближайшие пару матчей), только бы не затянулась эйфория от чемпионской победы.

Алексей РЫЖКОВ

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Источник — Sport.ua

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