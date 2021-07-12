ВИДЕО. Не могли поймать. На поле в финале Евро выбежал полуголый стрикер

11 июля в финальном матче Евро-2020 играют сборные Италии и Англии.
В одном из эпизодов игра была остановлена, поскольку на поле выбежал фанат, голый до пояса. Его долго не могли поймать стюарды матча.
ВИДЕО. Как на поле в финале Евро-2020 выбежал полуголый стрикер
🚨⚽️ | NEW: Video of the streaker!#EURO2020 pic.twitter.com/w4g4WSXCH4— News For All (@NewsForAllUK) July 11, 2021
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Источник — Sport.ua
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