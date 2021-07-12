ВИДЕО. Не могли поймать. На поле в финале Евро выбежал полуголый стрикер

11 июля в финальном матче в Лондоне играют сборные Италии и Англии.

  • 12.07.2021 00:10
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ВИДЕО. Не могли поймать. На поле в финале Евро выбежал полуголый стрикер
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля в финальном матче Евро-2020 играют сборные Италии и Англии.

В одном из эпизодов игра была остановлена, поскольку на поле выбежал фанат, голый до пояса. Его долго не могли поймать стюарды матча.

ВИДЕО. Как на поле в финале Евро-2020 выбежал полуголый стрикер

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Источник — Sport.ua

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