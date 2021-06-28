ШЕВЧЕНКО: «Шведы в парке аттракционов? Нам не разрешили покидать отель»

Сборная Украины 29 июня в 22:00 проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Команда чартерным рейсом из Бухареста прилетела в Глазго, где разместилась в отеле Crown Plaza.
Главный тренер Андрей Шевченко пообщался с журналистами во время пресс-конференции в онлайн-режиме:
– Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения. Команда поздравила его. По кадровому вопросу, Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировка, а завтра очень важная игра. Мы к ней готовы.
– В одном из последних интервью вы говорили, что команда уже достигла результата, и если удастся пройти дальше, это будет бонусом. Не считаете ли вы, что выход из группы с третьего места – это недостаточно для сборной Украины?
– Я считаю, слова, которые я сказал, – это реальность. Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.
– Что вы помните об игре со Швецией на Евро-2012?
– У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра, выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира – это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра.
– Как вы считаете, Швеция сейчас сильнее, чем Украина?
– Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.
– Завтра в Глазго на стадионе будет много представителей украинской диаспоры. Что вы можете им передать?
– Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.
– Что вы думаете о главном тренере соперника Янне Андерссоне?
– Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию, которая помогает им добиваться результата. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.
– Ваши соперники во время подготовки к матчу сходили в парк аттракционов. Не думали тоже как-то разрядить атмосферу?
– В сборной Украины отличная атмосфера. У нас не было такой возможности. Мы узнавали, можем ли сделать что-то подобное. Однако из-за ситуации с COVID-19 нам не дали разрешения выезжать из отеля.
– Какую игру вы ожидаете от сборной Швеции?
– Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.
– Правда ли, что Зубков больше не сможет сыграть на Евро?
– Нет смысла говорить об этом. Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он не готов к игре.
– За счет чего вы планируете обыграть соперника?
– Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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а когда восстановиться???
Як ви вважаєте, Швеція зараз сильніше, ніж Україна?
Що ви думаєте про головного тренера суперника Янне Андерссона?
На яку гру ви очікуєте від збірної Швеції?
За рахунок чого ви плануєте обіграти суперника?
Такое впечатления что это не журналисты задавали вопрос а дети там с класса так пятого.Что за бредовые и глупейшие вопросы...
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Если вы посмотрите на руководство УЕФА, элитные рестораны Киева - там все без масок, смачно жрут и изыскано бухают.
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В 2020 году в Эпицентры ходить можно, а в парки и на природу нельзя. Это фашизм нового типа.
-
Если вы посмотрите на руководство УЕФА, элитные рестораны Киева - там все без масок, смачно жрут и изыскано бухают.
-
В 2020 году в Эпицентры ходить можно, а в парки и на природу нельзя. Это фашизм нового типа.
- сборной Германии не разрешили тренировку на стадионе, при этом Англия там сыграла три игры,
- шведы гуляют по городу, украинцы - без права выхода из отеля.
"Как фильму смотреть, мал, а как на тропу войны так не мал!"
- сборной Германии не разрешили тренировку на стадионе, при этом Англия там сыграла три игры,
- шведы гуляют по городу, украинцы - без права выхода из отеля.
а когда восстановиться???
Як ви вважаєте, Швеція зараз сильніше, ніж Україна?
Що ви думаєте про головного тренера суперника Янне Андерссона?
На яку гру ви очікуєте від збірної Швеції?
За рахунок чого ви плануєте обіграти суперника?
Такое впечатления что это не журналисты задавали вопрос а дети там с класса так пятого.Что за бредовые и глупейшие вопросы...
"Как фильму смотреть, мал, а как на тропу войны так не мал!"
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