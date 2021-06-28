ШЕВЧЕНКО: «Шведы в парке аттракционов? Нам не разрешили покидать отель»

29 июня сборная Украины проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции

  • 28.06.2021 20:35
  • 9982 просмотра
  • 18 комментариев
ШЕВЧЕНКО: «Шведы в парке аттракционов? Нам не разрешили покидать отель»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сборная Украины 29 июня в 22:00 проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против Швеции. Команда чартерным рейсом из Бухареста прилетела в Глазго, где разместилась в отеле Crown Plaza.

Главный тренер Андрей Шевченко пообщался с журналистами во время пресс-конференции в онлайн-режиме:

– Сегодня у нашего капитана Андрея Пятова день рождения. Команда поздравила его. По кадровому вопросу, Зубков продолжает восстановление, другие игроки здоровы. Сегодня будет предигровая тренировка, а завтра очень важная игра. Мы к ней готовы.

– В одном из последних интервью вы говорили, что команда уже достигла результата, и если удастся пройти дальше, это будет бонусом. Не считаете ли вы, что выход из группы с третьего места – это недостаточно для сборной Украины?

– Я считаю, слова, которые я сказал, – это реальность. Команда очень хорошо сыграла в двух первых матчах на Евро, в третьем не удалось то, что мы планировали. Но мы вышли из группы, как и рассчитывали. У нас есть впереди поединок, чтобы реабилитировать себя.

– Что вы помните об игре со Швецией на Евро-2012?

– У меня прекрасные воспоминания. Была замечательная игра, выступать на родном стадионе при поддержке своих зрителей в матче-открытии такого турнира – это необычайные впечатления. А еще и удалось забить два мяча. Но это лишь воспоминания, завтра будет совсем другая игра.

– Как вы считаете, Швеция сейчас сильнее, чем Украина?

– Я не думаю, что будет правильно говорить, какая команда лучше или хуже. Завтрашний матч покажет, кто лучше подготовился и лучше сыграл. Мы совершенно разные по стилю, у нас разная философия игры.

– Завтра в Глазго на стадионе будет много представителей украинской диаспоры. Что вы можете им передать?

– Очень приятно, что будут болельщики, несмотря на все ограничения. При этом многие фанаты не смогут приехать на матч. У нас есть большая диаспора в Великобритании. Надеемся, что люди приедут и поддержат нас. Команда сделает все для положительного результата, будет пытаться играть на пределе своих возможностей. Оправдываться и дарить какие-то обещания никто не будет. Мы готовимся и хотим провести хороший поединок.

– Что вы думаете о главном тренере соперника Янне Андерссоне?

– Я очень уважаю тренеров, которые имеют свою философию, которая помогает им добиваться результата. У шведской команды есть ярко выраженный стиль, она хорошо подготовлена ​​физически сильная, использует свои лучшие качества. Она заслуживает большого уважения.

– Ваши соперники во время подготовки к матчу сходили в парк аттракционов. Не думали тоже как-то разрядить атмосферу?

– В сборной Украины отличная атмосфера. У нас не было такой возможности. Мы узнавали, можем ли сделать что-то подобное. Однако из-за ситуации с COVID-19 нам не дали разрешения выезжать из отеля.

– Какую игру вы ожидаете от сборной Швеции?

– Я не думаю, что команда очень сильно будет менять свой стиль. У них два неплохих нападающих, которые прекрасно двигаются. Швеция может прессинговать, может и отходить, и действовать агрессивно. Мы готовы к любому сценарию.

– Правда ли, что Зубков больше не сможет сыграть на Евро?

– Нет смысла говорить об этом. Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он не готов к игре.

– За счет чего вы планируете обыграть соперника?

– Мы должны быть осторожны в первую очередь на стандартах, поскольку Швеция хорошо их использует. Важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. Также важно хорошо атаковать.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(42 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 21:47
    0
    Да пусть уж лучше не вылазят, а то потом опять хлопнуть наших как в лн с кантонами швейцарскими
    Ссылка
    MARMUR
    online
      MARMUR, 28.06.2021 21:45
    +1
    А Зубков ,бля ,мессия оказывается !!!П И З D Е Ц бля !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 21:45
    +1
    Шведы нам устроят ещё тот аттракцион
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 28.06.2021 21:41
    0
    udman1111, 28.06.2021 21:04
    Интересный подход. Одним можно, а другим нет.
    Не ищите тут зраду Швеция базируется в Швеции, а мы в Румынии.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 28.06.2021 21:39
    0
    Олег Мандрівник, 28.06.2021 21:31
    Так днюху прям в отеле и отметили, чо ходить куда-то?
    отож, а завтра игра
    а когда восстановиться???
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 21:31
    +2
    Так днюху прям в отеле и отметили, чо ходить куда-то?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 21:22
    0
    Що ви пам’ятаєте про гру зі Швецією на Євро-2012?
    Як ви вважаєте, Швеція зараз сильніше, ніж Україна?
    Що ви думаєте про головного тренера суперника Янне Андерссона?
    На яку гру ви очікуєте від збірної Швеції?
    За рахунок чого ви плануєте обіграти суперника?
    Такое впечатления что это не журналисты задавали вопрос а дети там с класса так пятого.Что за бредовые и глупейшие вопросы...
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 28.06.2021 21:21
    -1
    alefteev77, 28.06.2021 21:18
    Теперь чихнул, закрыли на неделю. Поднялась температура - на карантин. Это называется медицинский фашизм в глобальном масштабе. Людей по всем миру держат в условиях домашнего ареста без каких-либо причин.
    -
    Если вы посмотрите на руководство УЕФА, элитные рестораны Киева - там все без масок, смачно жрут и изыскано бухают.
    -
    В 2020 году в Эпицентры ходить можно, а в парки и на природу нельзя. Это фашизм нового типа.
    Средневековье какое
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 21:19
    +1
    alexderjav, 28.06.2021 21:07
    Нашим дали преимущество. Пусти их в город - перепьются и забухают
    Бери вище --- вони можуть ТРАВМУВАТИСЯ...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 28.06.2021 21:18
    -2
    udman1111, 28.06.2021 21:04
    Интересный подход. Одним можно, а другим нет.
    Теперь чихнул, закрыли на неделю. Поднялась температура - на карантин. Это называется медицинский фашизм в глобальном масштабе. Людей по всем миру держат в условиях домашнего ареста без каких-либо причин.
    -
    Если вы посмотрите на руководство УЕФА, элитные рестораны Киева - там все без масок, смачно жрут и изыскано бухают.
    -
    В 2020 году в Эпицентры ходить можно, а в парки и на природу нельзя. Это фашизм нового типа.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 28.06.2021 21:17
    +1
    Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Наверное шведы привиты, а наши нет
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 21:11
    -2
    alexderjav, 28.06.2021 21:07
    Нашим дали преимущество. Пусти их в город - перепьются и забухают
    Ну ты по себе всех не суди.
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 28.06.2021 21:07
    +3
    Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Нашим дали преимущество. Пусти их в город - перепьются и забухают
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 21:04
    +4
    Интересный подход. Одним можно, а другим нет.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 28.06.2021 20:59
    +4
    странные события:
    - сборной Германии не разрешили тренировку на стадионе, при этом Англия там сыграла три игры,
    - шведы гуляют по городу, украинцы - без права выхода из отеля.
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 28.06.2021 20:57
    0
    Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Ну да как по классике :
    "Как фильму смотреть, мал, а как на тропу войны так не мал!"
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 20:49
    +4
    не плачьте мистер эээ---гольф и атракционы у вас впереди
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    0
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 28.06.2021 21:04
    +4
    Интересный подход. Одним можно, а другим нет.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 28.06.2021 20:59
    +4
    странные события:
    - сборной Германии не разрешили тренировку на стадионе, при этом Англия там сыграла три игры,
    - шведы гуляют по городу, украинцы - без права выхода из отеля.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 20:49
    +4
    не плачьте мистер эээ---гольф и атракционы у вас впереди
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 28.06.2021 21:07
    +3
    Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Нашим дали преимущество. Пусти их в город - перепьются и забухают
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 28.06.2021 21:31
    +2
    Так днюху прям в отеле и отметили, чо ходить куда-то?
    Ссылка
    MARMUR
    online
      MARMUR, 28.06.2021 21:45
    +1
    А Зубков ,бля ,мессия оказывается !!!П И З D Е Ц бля !!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 21:45
    +1
    Шведы нам устроят ещё тот аттракцион
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.06.2021 21:19
    +1
    alexderjav, 28.06.2021 21:07
    Нашим дали преимущество. Пусти их в город - перепьются и забухают
    Бери вище --- вони можуть ТРАВМУВАТИСЯ...
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 28.06.2021 21:17
    +1
    Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Наверное шведы привиты, а наши нет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.06.2021 21:47
    0
    Да пусть уж лучше не вылазят, а то потом опять хлопнуть наших как в лн с кантонами швейцарскими
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 28.06.2021 21:41
    0
    udman1111, 28.06.2021 21:04
    Интересный подход. Одним можно, а другим нет.
    Не ищите тут зраду Швеция базируется в Швеции, а мы в Румынии.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 28.06.2021 21:39
    0
    Олег Мандрівник, 28.06.2021 21:31
    Так днюху прям в отеле и отметили, чо ходить куда-то?
    отож, а завтра игра
    а когда восстановиться???
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 28.06.2021 21:22
    0
    Що ви пам’ятаєте про гру зі Швецією на Євро-2012?
    Як ви вважаєте, Швеція зараз сильніше, ніж Україна?
    Що ви думаєте про головного тренера суперника Янне Андерссона?
    На яку гру ви очікуєте від збірної Швеції?
    За рахунок чого ви плануєте обіграти суперника?
    Такое впечатления что это не журналисты задавали вопрос а дети там с класса так пятого.Что за бредовые и глупейшие вопросы...
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 28.06.2021 20:57
    0
    Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Ну да как по классике :
    "Как фильму смотреть, мал, а как на тропу войны так не мал!"
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 28.06.2021 20:48
    0
    Дискриминация какая то! \ Почему в неравных условиях команды на чемпионате?
    Ссылка
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